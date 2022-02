Samsung Galaxy S22 Ultra

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 4

Samsung zaprezentował smartfon Galaxy S22 Ultra, który łączy to, co najlepsze we flagowych urządzeniach Galaxy – niezrównaną moc serii Note oraz profesjonalnej klasy aparat i wydajność znaną z serii Galaxy S – wyznaczając tym samym nowy standard smartfonów premium. Wbudowany rysik S Pen, zaawansowane funkcje rejestrowania zdjęć i wideo nocą oraz działająca ponad dobę bateria czynią z Galaxy S22 Ultra najpotężniejszy smartfon Ultra zaprojektowany jak dotąd przez Samsung. Od kreatywności i produktywności po moc i wydajność – Galaxy S22 Ultra wzbogaca serię S o najlepsze aspekty Note (w tym flagowy rysik S Pen) oferując wszystko to, co zaprezentowane wraz z nim modele Galaxy S22 i S22+, a także nowe, wyjątkowe funkcje.







Po raz pierwszy, doceniany przez fanów wbudowany rysik S Pen jest dostępny na urządzeniu z serii Galaxy S – jest to najszybszy i najbardziej responsywny rysik S Pen zaprojektowany przez Samsung. Za sprawą zredukowanej o 70% latencji umożliwia on jeszcze bardziej naturalne pisanie i rysowanie na rozległym ekranie S22 Ultra. Zapewnia też nowe sposoby interakcji z aplikacjami. Dzięki rysikowi S Pen, Galaxy S22 Ultra to więcej niż smartfon. Oferując rozwiązania znane z serii Note, otwiera nowe możliwości w zakresie kreatywności i produktywności, zapewniając całkiem nowe mobilne wrażenia.



Idealnie zintegrowany aparat i elegancka metalowa obudowa Galaxy S22 Ultra, tworząca efekt lustra, nadają mu wyjątkowy design klasy premium. Całość uzupełnia szklane wykończenie oraz ikoniczne, wyraziste krawędzie znane z serii Galaxy Note. Galaxy S22 Ultra dostępny jest w czterech inspirowanych naturą kolorach: czarnym, białym, zielonym oraz oferowanym po raz pierwszy burgundowym.



Olśniewające zdjęcia i filmy – zarówno w dzień, jak i w nocy

Galaxy S22 Ultra pozwala w każdych warunkach oświetleniowych rejestrować obrazy i treści, które od razu można udostępniać. Zaawansowane funkcje fotografii nocnej, dostępne we wszystkich urządzeniach z serii Galaxy S22, umożliwiają nagrywanie wyrazistych materiałów wideo bez refleksów, zarówno przy użyciu aparatu przedniego, jak i tylnego o każdej porze. Smartfon Galaxy S22 Ultra wyposażono w największą matrycę opracowaną dotychczas przez firmę[4], która dzięki technologii nona binning tworzy piksel o wielkości 2.4 um. Pozwala to matrycy przechwycić więcej światła i danych, optymalizując doświetlenie i szczegółowość zdjęć i nagrywanych filmów. Co więcej, zaawansowany obiektyw zastosowany w Galaxy S22 Ultra pozwala rejestrować w nocy płynniejsze i bardziej wyraziste wideo bez refleksów. Zaś funkcja Auto Framing (automatyczne ramki) sprawia, że aparat idealnie rejestruje zarówno jedną osobę, jak i grupę do dziesięciu osób.



Aparat w Galaxy S22 Ultra jest nie tylko najpotężniejszy w historii smartfonów Samsung, ale i najbardziej inteligentny, umożliwiając rejestrowanie olśniewających zdjęć i wideo niezależnie od warunków oświetlenia. Do dyspozycji mamy zoom, który pozwala aż 100-krotnie zbliżyć się do centrum akcji. Galaxy S22 Ultra oferuje również wiele nowych funkcji wspieranych przez AI, takich jak tryb portretowy, dzięki którym każde zdjęcie prezentuje się profesjonalnie.



Dzięki Galaxy S22 Ultra zarówno amatorzy, jak i profesjonalni fotografowie zyskują dostęp do narzędzi, które pozwalają rejestrować piękne ujęcia w każdej sytuacji. Podobnie jak smartfony Galaxy S22 i S22+, Galaxy S22 Ultra oferuje ekskluzywny dostęp do aplikacji Expert RAW, obejmującej kompleksowy zestaw narzędzi, za sprawą których edycja obrazów przypomina pracę na lustrzance cyfrowej, a użytkownik zyskuje znacznie większą kontrolę nad ostatecznym rezultatem sesji fotograficznej. Opcja zapisu zdjęć w formacie RAW do 16 bitów zapewnia większą kontrolę nad edycją przy użyciu większej ilości danych obrazu. Podobne jak w przypadku lustrzanki cyfrowej rozwiązanie pozwala rozjaśniać lub przyciemniać zdjęcia przy pomocy ustawień ISO i szybkości migawki, dostosowywać balans bieli, by obrazy zyskały cieplejszą lub chłodniejszą tonację, oraz ręcznie wyostrzać pożądany obiekt, by fotografie wyglądały dokładnie tak, jak chce użytkownik.



Nieograniczona moc i wydajność

Galaxy S22 Ultra stworzono z myślą o wyjątkowo intensywnym dniu pracy. Po raz pierwszy smartfony z serii Galaxy S zostały wyposażone w najnowszy procesor 4 nm, który odpowiada za zaawansowane przetwarzanie AI i uczenie maszynowe. Galaxy S22 Ultra obsługuje ponadto łączność Wi-Fi 6E, niemal dwukrotnie przekraczającą prędkość Wi-Fi 6. Oznacza to, że użytkownik może cieszyć się niedoścignionym działaniem wszystkich najczęściej używanych aplikacji – zarówno podczas grania, streamowania, czy pracy. Ta niezwykła moc opiera się na potężnej baterii Galaxy S22 Ultra, która po każdym ładowaniu gwarantuje ponad 24 h działania. Galaxy S22 Ultra obsługuje też superszybkie ładowanie 45 W, dzięki któremu po zaledwie 10-minutowym doładowaniu można nagrać ponad 50 minut materiału wideo. Teraz użytkownik może pracować, grać czy oglądać, ciesząc się mocą, za sprawą której zawsze pozostanie połączony.



Niezależnie od tego, czy użytkownik ogląda treści, czy sam je tworzy, wciągający, 6.8-calowy adaptacyjny wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X ożywi je z zapierającą dech szczegółowością oraz jasnością szczytową wynoszącą 1750 nitów. Dodatkowo technologia Vision Booster sprawia, że ekran Galaxy S22 Ultra dostosowuje jasność do warunków oświetleniowych, co przekłada się na optymalne wrażenia z oglądania nawet w ostrym świetle słonecznym.



W ramach działań Samsung mających na celu zapewnienie użytkownikom mobilnym optymalnych wrażeń i doskonałej wydajności, wszystkim urządzeniom serii Galaxy S22 przysługiwały będą aktualizacje nawet do czterech kolejnych wersji systemu operacyjnego Android. Teraz miliony użytkowników Galaxy będą mogły cieszyć się jeszcze dłuższym cyklem życia smartfonów, korzystając przy tym z najnowszych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i produktywności oraz ekscytujących nowych funkcji. Samsung będzie stopniowo obejmował tą inicjatywą coraz więcej oferowanych przez siebie urządzeń, by zapewnić pełną obsługę całego ekosystemu Galaxy.



Zabezpieczenia, którym można zaufać

Urządzenia z serii Galaxy S22 chroni potężna platforma zabezpieczeń Samsung Knox Vault obejmująca bezpieczny procesor i pamięć, która całkowicie odizolowuje wrażliwe dane takie jak hasła, informacje biometryczne czy klucze Blockchain od głównego systemu operacyjnego smartfonu. Dostępny w One UI przejrzysty panel zarządzania ustawieniami prywatności wskazuje, które aplikacje mają dostęp do danych i aparatu, a użytkownik sam może zadecydować, czy i której z nich wydać zgodę na takie działanie. Seria Galaxy S22 oferuje ponadto kilka nowych funkcji zabezpieczeń, w tym mikroarchitekturę ARM, która zapobiega cyberatakom skierowanym na system operacyjny i pamięć telefonu.



Seria Galaxy S22 oferuje ponadto Samsung Wallet – płynnie działające, wygodne i bezpieczne rozwiązanie, które upraszcza codzienne życie. Samsung Wallet to narzędzie łączące płatności cyfrowe, dowód osobisty, klucze i zarządzanie zasobami w celu uproszenia rutynowych działań – od legitymowania się po kompletowanie przed podróżą dokumentów takich jak bilet lotniczy.



Ekosystemem Galaxy

Wraz z nową serią S22 Samsung wprowadza na rynek całkiem nową linię tabletów oraz pakiet uaktualnionych funkcji Galaxy Watch4, by użytkownicy mogli pozostać na bieżąco w każdym aspekcie życia. Rodzina urządzeń Galaxy Tab S8 – obejmująca Tab S8, Tab S8+ i Tab S8 Ultra – to najbardziej wszechstronna linia tabletów Samsung, zaprojektowana, by wyjść naprzeciw wciąż zmieniającym się potrzebom wszystkich, którzy pracują, uczą się, bawią i tworzą.



Przedsprzedaż Galaxy S22 Ultra rozpocznie się 9.02.2022 o 16:00 i potrwa do 24.02.2022 do 23:59 lub do wyczerpania puli benefitów. Smartfon zadebiutuje na półkach sklepowych 25.02.2022.



W ramach oferty przedsprzedażowej, klienci mogą zyskać słuchawki Galaxy Buds Pro oraz skorzystać z Programu Odkupu smartfonów. By skorzystać z oferty i otrzymać słuchawki Galaxy Buds Pro, należy kupić smartfon w czasie trwania promocji, do 17.03.2022 aktywować urządzenie, a następnie do 24.03.2022 wypełnić formularz Buds dostępny w aplikacji Samsung Members. W kolejnym kroku, do 24.03.02022 można wypełnić formularz Odkup, dostępny na stronie galaxy.samsungodkup.com (w przypadku chęci skorzystania z programu Odkup).





































Źródło: Info Prasowe / Samsung