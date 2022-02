Sony AI przedstawia Gran Turismo Sophy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sony AI, wraz z Polyphony Digital Inc. (PDI) i Sony Interactive Entertainment (SIE), poinformowała o przełomowym osiągnięciu w dziedzinie sztucznej inteligencji (SI). Jest nim Gran Turismo Sophy („GT Sophy”) — pierwszy agent SI o nadludzkich zdolnościach, który pokonał najlepszych kierowców świata w przeznaczonej na PlayStation grze Gran Turismo (GT) Sport, będącej wysoce realistyczną symulacją wyścigów samochodowych. GT Sophy ma na celu zapewnienie graczom z całego świata nowych doświadczeń opartych na sztucznej inteligencji.







GT Sophy to autonomiczny agent SI wytrenowany z użyciem nowej platformy głębokiego uczenia ze wzmocnieniem, opracowanej wspólnie przez Sony AI, PDI i SIE. Sukces przedsięwzięcia jest wynikiem współpracy między tymi trzema podmiotami, które wniosły swoje doświadczenie w takich dziedzinach, jak fundamentalne badania i rozwój SI, hiperrealistyczna symulacja rzeczywistych wyścigów oraz infrastruktura do trenowania SI na skalę masową. Dzięki treningowi GT Sophy opanowała wymienione poniżej umiejętności jazdy, niezbędne do rywalizacji z najlepszymi światowymi mistrzami kierownicy.



- Kierowanie samochodem wyścigowym: dogłębne zrozumienie dynamiki pojazdu, linii jazdy i precyzyjnych manewrów potrzebnych przy pokonywaniu trudnych torów.

- Taktyka wyścigu: umiejętność podejmowania decyzji w ułamku sekundy w reakcji na szybkie zmiany sytuacji w czasie wyścigu. GT Sophy wykazała się mistrzowską taktyką, stosując wyprzedzanie w cieniu aerodynamicznym, częściowe opuszczenie toru, a nawet manewry defensywne, jak blokowanie.

- Etykieta wyścigu: GT Sophy musiała przestrzegać zasad fair play, czyli wyrafinowanych, ale nieprecyzyjnych reguł, takich jak unikanie kolizji z winy sprawcy czy respektowanie linii jazdy przeciwnika.



Ponieważ żadna z istniejących już kombinacji algorytmów i infrastruktury nie pozwalała sprostać temu wyzwaniu, Sony AI i jego partnerzy stworzyli nową platformę głębokiego uczenia ze wzmocnieniem. Opanowanie złożonej umiejętności prowadzenia samochodu wyścigowego w realistycznym symulatorze Gran Turismo Sport stanowi kolejny przełom w sztucznej inteligencji. Z tego powodu czasopismo Nature opublikowało na swoich łamach artykuł Outracing Champion Drivers with Deep Reinforcement Learning (Pokonać mistrzów Gran Turismo za pomocą głębokiego uczenia ze wzmocnieniem).



Ścisła współpraca między studiem PDI, produkującym gry na PlayStation, a zespołem Sony AI, zajmującym się rozwijaniem sztucznej inteligencji, nie tylko przyniosła przełom techniczny — pokazała też, jak SI może zapewnić graczom nowe wrażenia. Sony AI i PDI będą analizować możliwości wdrożenia GT Sophy w następnych seriach Gran Turismo.



Firma Sony przetestowała możliwości sztucznej inteligencji GT Sophy w zmaganiach z czworgiem czołowych graczy Gran Turismo podczas dwóch imprez Race Together 2021 Challenge, które odbyły się 2 lipca i 21 października 2021 r. Ulepszenia wprowadzone na podstawie wyników pierwszego wyścigu sprawiły, że podczas październikowej imprezy GT Sophy pokonała najlepszych graczy GT zarówno w próbach czasowych, jak i zawodach FIA Gran Turismo Championship.



O emocjach, jakie może przynieść przyszłość, najlepiej świadczą wypowiedzi czołowych kierowców współzawodniczących z GT Sophy:

— Kompletnie zapomniałem, że gram przeciwko SI. To była prawdziwa zabawa. W przyszłości chcę więcej ścigać się z tym agentem. - Takuma Miyazono, Mistrz FIA Gran Turismo Championships 2020

— Myślę, że agenci SI będą świetnymi pomocnikami kierowców -Shotaro Ryu, kierowca Gran Turismo Driver ze światowego rankingu

— GT Sophy pokazała nam nowe możliwości, jakich sobie dotąd nie wyobrażaliśmy - Igor Fraga, Mistrz FIA Gran Turismo Championships 2018

— Oglądanie techniki jazdy GT Sophy było naprawdę ciekawe. Zaczerpnęłam od niej wiele inspiracji - Emily Jones, uczestniczka światowego finału FIA Gran Turismo Championships 2020



Szczegółowe informacje o projekcie Gran Turismo Sophy, technologii i zawodach Race Together 2021 podano na stronie internetowej Gran Turismo Sophy.













Źródło: Info Prasowe / SONY