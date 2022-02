SONY - Nowe wersje beta oprogramowania systemowego PlayStation

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sony Interactive Entertainment ma przyjemność poinformować o aktualizacji beta oprogramowania systemowego dla konsol PS5 i PS4. Zawiera ona szereg usprawnień i nowych funkcji, w tym czat w ramach imprezy czy funkcję otwartych imprez. Choć dostęp do wersji beta oprogramowania do PlayStation 5 i PlayStation 4 będzie otwarty dla wybranych uczestników z krajów objętych programem, ostateczne aktualizacje oprogramowania systemowego będą dostępne na całym świecie za kilka miesięcy. Osoby wybrane do udziału w programie wersji beta otrzymają e-mail z zaproszeniem do pobrania aktualizacji. Podobnie jak w przypadku poprzednich wersji beta oprogramowania systemowego niektóre funkcje dostępne w tej fazie mogą zostać pominięte w wersji ostatecznej lub ulec znacznym zmianom.







Uczestnicy programu beta PS5 z USA i Wielkiej Brytanii będą mogli też skorzystać z wersji zapoznawczej funkcji poleceń głosowych do znajdowania i otwierania gier oraz aplikacji, a także sterowania odtwarzaniem multimediów. Jest ona dostępna tylko z angielskim ustawieniem językowym.



Oto niektóre z najważniejszych, nowych funkcji, które pojawią się w PlayStation 5 i PlayStation 4:

Nowe opcje czatu w ramach imprezy

- Imprezy otwarte i zamknięte (beta PS5 i PS4) - Po rozpoczęciu imprezy można wybrać tryb imprezy otwartej lub zamkniętej: W przypadku imprezy otwartej znajomi mogą zobaczyć imprezę i do niej dołączyć bez zaproszenia.

- Dołączyć mogą także znajomi uczestników imprezy.

- Impreza zamknięta jest tylko dla zaproszonych uczestników.

Uwaga: w Game Base na PS5 i Imprezie na PS4 po wybraniu [Impreza otwarta] podczas rozpoczynania imprezy będą mogli dołączyć tylko użytkownicy wersji beta oprogramowania systemowego do PS5 lub PS4. Aby rozpocząć imprezę, do której mogą dołączyć też osoby nieużywające wersji beta, należy wybrać [Impreza zamknięta].

- Aktualizacja funkcji zgłoszeń na czacie głosowym (beta PS5) - Jeżeli użytkownik chce zgłosić jakąś wypowiedź uczestnika imprezy, może skorzystać ze wskaźników wizualnych umożliwiających identyfikację osoby mówiącej. Pomoże to zespołowi PlayStation Safety w podjęciu odpowiednich działań na podstawie zgłoszenia. Więcej informacji o tej funkcji można uzyskać tutaj.

- Aktualizacja funkcji Share Play (beta PS5) - Share Play można uruchamiać bezpośrednio z karty czatu głosowego. Aby użyć Share Play, nie trzeba już wybierać najpierw polecenia Rozpocznij udostępnianie ekranu.

- Głośność czatu głosowego (beta PS4) - Teraz można dostosowywać poziom głośności każdego uczestnika imprezy na PS4 indywidualnie, tak jak na PS5.



Udoskonalenia Game Base na PS5

- Czaty głosowe nazywają się teraz imprezami. W celu ułatwienia dostępu menu Game Base zostało podzielone na trzy karty: Znajomi, Imprezy i Wiadomości.

- Z menu sterowania i kart Game Base można teraz wykonywać następujące czynności:

- Wyświetlać wszystkich znajomych na karcie [Znajomi] w menu sterowania, a także korzystać z funkcji wyszukiwania znajomych i próśb o dodanie do znajomych za pośrednictwem linków na tej karcie.

- Dodawać graczy do grupy lub tworzyć nową grupę bezpośrednio z Game Base w Centrum Sterowania. Na tej karcie można też wysyłać wiadomości tekstowe, wiadomości błyskawiczne, zdjęcia i nagrania wideo, a także wyświetlać multimedia udostępniane w grupie.

- Kiedy uczestnik imprezy udostępnia ekran, można teraz zobaczyć ikonę „na żywo” .

- Ułatwiono odrzucanie próśb o dodanie do znajomych, umieszczając przycisk [Odrzuć] na liście tych próśb.



Nowe funkcje interfejsu użytkownika PS5

- Filtrowanie według gatunków - Dodano opcję filtrowania kolekcji gier według gatunków. Ułatwia to szybkie znajdowanie określonych rodzajów gier.

- Zachowaj na ekranie głównym - Wybrane gry i aplikacje można teraz zachowywać na ekranie głównym. W tym celu użytkownik powinien wybrać polecenie „Keep in Home” (Zachowaj na ekranie głównym) przy użyciu przycisku opcji .

Przy użyciu tej funkcji można zachować maksymalnie po pięć gier i aplikacji na każdym ekranie głównym.

- Więcej aplikacji na ekranie głównym - Na ekranie głównym można teraz wyświetlać łącznie 14 gier i aplikacji.

- Aktualizacja interfejsu trofeów - Wygląd kart i listy trofeów został zaktualizowany. Można także wyświetlać propozycje trofeów do zdobycia na trackerze trofeów i uzyskiwać do niego dostęp z Centrum sterowania podczas gry.

- Udostępnianie ekranu z menu Utwórz - Z menu Utwórz można teraz rozpocząć udostępnianie ekranu i transmitować rozgrywkę do imprezy otwartej.



Nowe funkcje ułatwień dostępu

- Więcej języków Czytnika ekranu

- Czytnik ekranu, który odczytuje głosowo tekst na ekranie i udziela głosowych wskazówek dotyczących używania konsoli, jest teraz dostępny w sześciu dodatkowych językach: polskim, rosyjskim, arabskim, niderlandzkim, brazylijskim portugalskim i koreańskim.

- Łącznie z dostępnymi dotychczas językami (amerykańskim angielskim, brytyjskim angielskim, japońskim, włoskim, niemieckim, hiszpańskim, hiszpańskim latynoamerykańskim, francuskim i kanadyjskim francuskim) Czytnik ekranu obsługuje teraz 15 języków.

- Dźwięk mono w słuchawkach - Dostępny jest teraz dźwięk mono w słuchawkach — funkcja ta umożliwia odtwarzanie takiego samego dźwięku w prawej i lewej słuchawce, bez efektów stereo czy 3D. Jest to kolejna opcja poszerzająca możliwości dźwiękowe PS5, szczególnie dla graczy z jednostronnym ubytkiem słuchu.

- Oznaczenia włączonych ustawień - Włączone ustawienia mają teraz oznaczenia, po których można łatwo sprawdzić ich status.



Polecenia głosowe (wersja zapoznawcza): wydanie ograniczone na rynek USA i Wielkiej Brytanii:

- Testowana jest funkcja, która umożliwia używanie poleceń głosowych do znajdowania i otwierania gier, aplikacji oraz ustawień, a także sterowania odtwarzaniem multimediów na konsoli PS5.

- Funkcja ta jest obecnie dostępna w języku angielskim dla uczestników programu wersji beta z kontami zarejestrowanymi w USA i Wielkiej Brytanii.

- Aby skorzystać z tej funkcji należy włączyć Voice Command (Preview) [Polecenia głosowe (wersja zapoznawcza)] w menu Ustawienia. Następnie zawołać „Hey, PlayStation!” i poprosić konsolę PS5 o znalezienie gry, otwarcie aplikacji lub ustawienia albo sterowanie odtwarzaniem filmu, serialu czy utworu muzycznego.

- Użytkownik może też pomóc w doskonaleniu tej funkcji, uczestnicząc w programie opinii zwrotnych, w ramach którego polecenia głosowe są czasami nagrywane (zgodnie z naszą Polityką prywatności). Funkcję tę można wyłączyć w dowolnej chwili w ustawieniach systemowych (zobacz powyżej). Funkcja ta nigdy nie nagrywa dźwięku w przypadku kont dzieci

- Funkcja ta jest na etapie wczesnych testów. Będziemy ją szczegółowo oceniać i wsłuchiwać się w opinie użytkowników w trakcie fazy beta.



Więcej szczegółów na temat aktualizacji można znaleźć TUTAJ.















Źródło: Info Prasowe / SONY