Garmin Instinct 2X Solar

Marka Garmin zaprezentowała Instinct 2X Solar, najnowszy zegarek z serii wytrzymałych smartwatchy Instinct 2. Instinct 2X Solar oraz Instinct 2X Solar – Tactical Edition zostały stworzone do pracy nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach, co umożliwia m.in. czytelny wyświetlacz oraz koperta o średnicy 50 mm z polimeru wzmocnionego włóknami. Co więcej, smartwatche spełniają wymogi amerykańskiego standardu wojskowego (MIL-STD-810) w zakresie odporności na działanie wysokiej temperatury, wstrząsów i wodoszczelności (10 ATM). Chemicznie wzmocniona, odporna na zarysowania soczewka Power Glass pozwala wydłużyć czas pracy baterii, wytwarzając o 50% więcej energii niż soczewka w zegarku Instinct 2 Solar w standardowym rozmiarze. Ładowanie solarne zapewnia nieograniczony czas pracy baterii w trybie smartwatcha2, dzięki czemu użytkownicy mogą dłużej robić to, co kochają, nie martwiąc się o ładowanie zegarka.







Idź pewnie przez noc

Instinct 2X Solar został wyposażony w zintegrowaną latarkę LED ze światłem o zmiennej intensywności. Niezależnie od tego, czy użytkownik chce rozbić obóz po zmroku, czy wyjść pobiegać późnym wieczorem, czerwone lub regulowane białe światło oświetli otoczenie, zapewniając lepszą widoczność i świadomość sytuacyjną. W trybie stroboskopowym światło dopasowuje się do rytmu biegu i zmienia kolor z białego na czerwony, dzięki czemu można być dobrze widocznym i pewnie stawiać każdy krok.



Innowacyjne narzędzia przydatne każdego dnia

Instinct 2X Solar oferuje bogatą gamę inteligentnych funkcji, które zbierają potrzebne dane i pomagają osiągać cele dotyczące zdrowia i kondycji, a także odnaleźć trasę podczas aktywności w terenie:

• Całodobowe monitorowanie zdrowia i kondycji, w tym m.in. nadgarstkowy pomiar tętna, zaawansowane monitorowanie snu i oddechu oraz pulsoksymetr.

• Wbudowane aplikacje sportowe do biegania, jazdy na rowerze, pływania, treningu siłowego i innych aktywności, wraz z danymi pułapu tlenowego i innymi funkcjami treningowymi.

• Pomiar zmienności tętna (HRV) podczas snu oraz analizy danych zbieranych podczas treningu i czasu regeneracji opracowane przez zespół Garmin Firstbeat Analytics ułatwiają lepsze zrozumienie swojego organizmu.

• Wielopasmowa technologia GNSS, która umożliwia dokładniejsze pozycjonowanie w wymagających warunkach.

• Wbudowany 3-osiowy kompas, barometr oraz wysokościomierz barometryczny ułatwiają nawigację w terenie.

• Funkcja TracBack, która pomaga użytkownikom odtworzyć wcześniejszą trasę i znaleźć drogę do punktu początkowego, biorąc pod uwagę punkty orientacyjne po drodze do celu.

• Inteligentne powiadomienia, płatności zbliżeniowe Garmin Pay oraz integracja z aplikacją Connect IQ.



Profil aktywności do biegów z przeszkodami

Instinct 2X Solar jest pierwszym zegarkiem, który oferuje aktywność do biegu z przeszkodami (OCR), która uwzględnia segmenty biegowe i różnego rodzaju przeszkody. Ten profil aktywności pozwala użytkownikom na ręczne zarejestrowanie odcinków z przeszkodami, które po oznaczeniu ich na pierwszym okrążeniu, zostaną automatycznie zapisane na pozostałych rundach. Aktywność biegu z przeszkodami uwzględnia liczbę interwałów biegowych na danej trasie, czas biegu, liczbę przeszkód, czas spędzony na każdej przeszkodzie, parametry biegu na poszczególnych odcinkach (dystans, tempo, kadencja, długość kroku itp.), profil wysokościowy, tętno i dystans.



Stworzony, by podołać każdej misji

Instinct 2X Solar - Tactical Edition ma funkcje przydatne podczas operacji taktycznych, w tym Jumpmaster, wbudowane taktyczne profile aktywności, projekcję punktów orientacyjnych, dane GPS w dwóch formatach oraz kompatybilność z noktowizorem. Tryb ukrycia blokuje udostępnianie pozycji GPS i wyłącza komunikację bezprzewodową. W trybie ukrycia, lokalizacja GPS jest wyświetlana na tarczy zegarka, ale nie jest zapisywana w pamięci urządzenia ani udostępniana. Umożliwia to korzystanie z funkcji treningowych bez ujawniania lokalizacji w miejscach, w które wymagają tego ze względu na kwestie bezpieczeństwa.



Aby ułatwić poruszanie się w nocy, latarka LED w zegarku Instinct 2X Solar - Tactical Edition może świecić na biało lub na zielono. Zielone światło jest doskonałe, aby wspomóc naturalną zdolność widzenia w nocy.



Instinct 2X Solar jest dostępny od teraz w sugerowanej cenie detalicznej 449.99 €uro, a Instinct 2X Solar – Tactical Edition w cenie 499.99 €uro.





























Źródło: Info Prasowe / Garmin