Garmin MARQ Performance Edition

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Garmin International zaprezentował dziś ekskluzywną kolekcję smartwatchy MARQ Performance Edition. Urządzenia wykonane są z materiałów, które pozwolą sportowcom, podróżnikom, pilotom i kierowcom realizować swoje pasje bez żadnych kompromisów na rzecz stylu. Modele MARQ Driver oraz MARQ Aviator zyskały silikonowe paski, a modele MARQ Athlete i MARQ Adventurer oferowane są odpowiednio z pasem pomiaru tętna HRM Pro i czujnikiem temperatury tempe w zestawie. Tym samym, stworzone do każdej okazji i aktywności smartwatche z serii MARQ Performance Edition mogą stanowić niezwykle ciekawe uzupełnienie kolekcji zegarków.







MARQ Athlete Performance Edition

Zegarek ten został z myślą o tych, którzy żyją pasją do sportu. Na bezelu zegarka umieszczone są wskazania dot. czasu niezbędnego do regeneracji oraz pułapu tlenowego, dostarczając tym samym szybkich informacji o postępach i aktualnej formie. Specjalistyczne zegarki z tej linii zostały wykonane z materiałów najwyższej jakości oraz wyposażone w wymienny silikonowy pasek z systemem QuickFit. Zegarek MARQ Athlete Performance Edition w zestawie posiada także pulsometr HRM Pro, który pozwala uzyskać jeszcze więcej danych treningowych i szlifować formę w oparciu o wskazania zaawansowanych danych fizjologicznych i dynamiki biegu.



MARQ Adventurer Performance Edition

Ten smartwatch jest gotowy na każde wyzwanie i będzie wiernym towarzyszem każdego podróżnika, który chce przesuwać granice i eksplorować niezbadane obszary. Zegarek wyposażony został w kompas z klasyczną żłobioną tarczą oraz w 46-milimetrowy bezel i kopertę ze szczotkowanego tytanu. Całości dopełnia pasek z gumy silikonowej w kolorze ember orange, który sprawia, że smartwatch pewnie trzyma się na przegubie dłoni nawet w ekstremalnych sytuacjach. Urządzenie oferowane jest w zestawie z czujnikiem temperatury tempe, który bezprzewodowo przekazuje dane do zegarka.



MARQ Driver Performance Edition

W tym modelu uwagę zwraca wysokiej jakości pasek z gumy silikonowej w kolorze plasma red z systemem QuickFit, a także bezel powleczony węglową powłoką DLC z elementami ceramicznymi. Dodatkowo, w pamięci zegarka zapisano mapy 250 torów wyścigowych z całego świata. Dzięki temu może on mierzyć czasy odcinków i okrążeń, wskazywać aktualny czas delta oraz mierzyć czas na torze, pomagając kierowcom osiągać coraz lepsze rezultaty. Funkcja timera na torze pozwala użytkownikowi zapisywać czasy przejazdów samochodów i wyliczać ich średnią prędkość.



MARQ Aviator Performance Edition

Zaraz po wyjęciu z pudełka model MARQ Aviator zwraca uwagę precyzyjnie dopasowanym silikonowym paskiem. Zegarek wygodnie leży na nadgarstku zarówno podczas czynności wykonywanych w czasie lotu, jak i poza kokpitem samolotu, gdy w codziennych sytuacjach niezbędny jest elegancki wygląd. Smartwatch utrzymany jest w klasycznych monochromatycznych kolorach, posiada 24-godzinną polerowany na błysk bezel oraz wskazania dwóch dodatkowych stref czasowych, co jest niezwykle przydatne w trakcie intensywnych podróży.



Po połączeniu zegarka z komunikatorem satelitarnym Garmin inReach, użytkownicy zegarków MARQ mogą otrzymywać na swoich urządzeniach wiadomości drogą satelitarną. Niezależnie więc na jaką przygodę wyruszysz, inReach zapewnia komfort psychiczny, dwustronną komunikację tekstową, lokalizowanie pozycji oraz niezbędne funkcje umożliwiające wezwanie pomocy.



Smartwatche MARQ Athlete Performance Edition z pulsometrem HRM Pro, MARQ Adventurer Performance Edition z czujnikiem tempe, MARQ Driver Performance Edition oraz MARQ Aviator Performance Edition są już dostępne w sugerowanych cenach detalicznych wynoszących odpowiednio 1700, 1600, 2100 i 1600 €uro.































Źródło: Info Prasowe / Garmin