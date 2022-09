Garmin Venu Sq 2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Garmin zaprezentowała nowe smartwatche w przystępnej cenie - Venu Sq 2 oraz Venu Sq 2 – Music. Zegarki oferują całodobowe monitorowanie zdrowia i aktywności oraz przydatne funkcje łączności. Drugi z zegarków to doskonałe rozwiązanie dla osób, które nie wyobrażają sobie życia bez muzyki Venu Sq 2 – Music pozwala na przechowywanie utworów i playlist w urządzeniu, dzięki czemu nie jest konieczne korzystanie z telefonu. Seria Venu Sq łączy stylowy wygląd idealny na co dzień z inteligentnymi funkcjami, czytelnym ekranem AMOLED oraz ekranem dotykowym, który zapewnia łatwy dostęp m.in. do statystyk, ponad 25 aplikacji sportowych i powiadomień. Z kolei dzięki nawet 11 dniom pracy baterii w trybie smartwatcha, użytkownicy nie muszą przejmować się ładowaniem urządzenia co noc i mają możliwość monitorować swoje zdrowie przez całą dobę. Pozwoli to uzyskać pełen obraz jakości snu, poziomu stresu, poziomu energii Body Battery i aktywności.







Wyjdź na dwór i ruszaj

Seria Venu Sq 2 pomoże użytkownikom w prowadzeniu aktywnego tryb życia. Nowe zegarki oferują ponad 25 aplikacji sportowych do aktywności w pomieszczeniach i na zewnątrz z GPS, w tym chodzenie, bieganie, jazda na rowerze czy tenis – a do tego wszystkie treningi można łatwo przełączać i modyfikować. Wśród wbudowanych aplikacji znalazły się także m.in. trening cardio, siłowy, joga, HIIT czy Pilates. Wielbiciele aktywności typu HIIT mogą skorzystać z różnych timerów, które umożliwiają monitorowanie najważniejszych parametrów oraz ustawienie dowolnej liczby serii oraz interwałów pracy i odpoczynku.



Korzystając z aplikacji Garmin Connect, użytkownicy mogą wybierać spośród dziesiątek dodatkowych, gotowych treningów lub tworzyć własne z ponad 1600 ćwiczeń, a następnie pobierać je bezpośrednio na zegarek. Biegacze trenujący do biegu na 5 czy 10 km lub półmaratonu mogą poczuć się, jakby mieli osobistego trenera na nadgarstku dzięki bezpłatnym planom treningowym Garmin Coach, które dostosowywane są na podstawie celów i wyników. Po zakończonym treningu seria Venu Sq 2 będzie nadal śledzić kroki, minuty intensywnej aktywności, spalone kalorie i wiele innych parametrów.



Pozostań w kontakcie ze światem

Z zegarkiem z serii Venu Sq 2 niczego nie przegapisz - nawet kiedy jesteś w biegu. Bezpośrednio z poziomu nadgarstka można odbierać wiadomości tekstowe i przeglądać aktualizacje z mediów społecznościowych czy e-maile (po sparowaniu ze smartfonem Apple lub Android). Funkcje bezpieczeństwa i śledzenia zapewniają spokój ducha, przesyłając bieżącą lokalizację użytkownika do wybranych kontaktów lub automatycznie wysyłając wiadomość w przypadku wykrycia zdarzenia. Płatności zbliżeniowe Garmin Pay to niezwykle wygodne rozwiązanie, które ułatwia zakupy. Użytkownicy Venu Sq 2 - Music mogą przechowywać do 500 utworów bezpośrednio na zegarku, w tym playlisty z serwisów Spotify, Amazon Music i Deezer (wymagana subskrypcja). Użytkownicy mogą także pobierać wybrane aplikacje, tarcze zegarka i inne elementy ze sklepu Connect IQ bezpośrednio na smartwatch lub korzystać z dodatkowych opcji w aplikacji na smartfona.



Zaprojektowane, aby idealnie uzupełnić każdy strój i każdą okazję, zegarki z serii Venu Sq 2 wyposażone są w 1.4-calowy prostokątny wyświetlacz dotykowy AMOLED z subtelnym aluminiowym bezelem i wygodnym silikonowym paskiem. Venu Sq 2 dostępny jest już teraz w kolorach ciemnoszary / stalowoszary, biały / kremowozłoty i miętowy/metaliczny miętowy, a jego sugerowana cena detaliczna wynosi 269.99 Euro. Venu Sq 2 - Music dostępny jest w kolorach: czarny/stalowoszary, kość słoniowa / brzoskwiniowozłoty i francuska szarość / kremowozłoty, a jego sugerowana cena detaliczna wynosi 299.99 Euro. Użytkownicy mogą również zaprojektować swój własny smartwatch, łącząc i dopasowując opaski i bezele za pomocą aplikacji Twój zegarek, na Twoich zasadach na stronie garmin.com.































Źródło: Info Prasowe / Garmin