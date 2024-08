Garmin fēnix 8 od teraz także z wyświetlaczem AMOLED

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Seria fēnix 8 to najnowsza generacja popularnych smartwatchy GPS, z jasnym wyświetlaczem AMOLED lub ekranem z soczewką solarną, która wydłuża czas pracy baterii. Seria fēnix 8 ma bogatą gamę funkcji dla wszystkich, którzy chcą przekroczyć własne granice – w tym nowe zaawansowane aplikacje do treningu siłowego i nurkowania, wewnętrzny głośnik i mikrofon oraz wiele więcej. A niesamowity czas pracy baterii ułatwia robić jeszcze więcej; 51-milimetrowy model AMOLED działa do 29 dni na jednym ładowaniu baterii w trybie smartwatcha, podczas gdy 51-milimetrowa wersja Solar z wyświetlaczem MIP działa do 48 dni.







Coś dla każdego

AMOLED lub Solar: możliwość wyboru między jasnym wyświetlaczem AMOLED lub zawsze włączonym ekranem z soczewką solarną, która jest jeszcze bardziej efektywna – fēnix 8 w wersji 51mm wykorzystuje o 50% więcej energii słonecznej niż jego poprzednik. W obu wersjach odświeżono także interfejs. Opcja AMOLED jest dostępna w trzech rozmiarach - 43 mm, 47 mm lub 51 mm, a wersje Solar występują w dwóch rozmiarach – 47 mm lub 51 mm.

Wytrzymała konstrukcja: wszystkie modele mają szczelne metalowe przyciski, nową osłonę czujników i zostały przetestowane zgodnie z amerykańskimi normami wojskowymi pod kątem odporności na temperaturę, wstrząsy i wodę. A najwyższej jakości opcjonalne materiały, takie jak tytanowy bezel i odporna na zarysowania szafirowa soczewka zapewniają niezrównaną wytrzymałość nawet w najbardziej wymagających warunkach.

Wbudowany głośnik i mikrofon: możliwość prowadzenia rozmów z poziomu smartwatcha sparowanego z kompatybilnym smartfonem. Niektóre komendy głosowe, takie jak „rozpocznij trening siłowy”, „ustaw minutnik na 5 minut”, „zapisz punkt trasy” i inne mogą być aktywowane bezpośrednio – bez połączenia z telefonem.

Wbudowana latarka LED: zmienna intensywność, czerwone światło, tryb stroboskopowy i wygodne zmiana ustawień światła bezpośrednio na wyświetlaczu pomagają poprawić świadomość sytuacyjną - na przykład podczas biegu po zmroku, szukania zagubionej zabawki pod kanapą albo czytania menu w słabo oświetlonej restauracji.

Zaawansowane funkcje treningu siłowego: ukierunkowane 4-6-tygodniowe plany treningu siłowego, pomogą osiągnąć własne cele oraz wzmocnić ciało pod kątem specyfiki ulubionej dyscypliny – np. biegu trailowego, surfingu czy narciarstwa.

Funkcje nurkowe: smartwatch ma potwierdzoną nurkową klasę wodoszczelności, która umożliwia rejestrowanie nurkowania z butlą lub freedivingu na głębokość do 40-metrów.

Garmin Messenger: aplikacja do komunikacji z bliskimi za pomocą dwukierunkowych wiadomości tekstowych wysyłanych z poziomu zegarka

Zaawansowana nawigacja i mapy: smartwatche z tej serii mają zainstalowane mapy TopoActive oraz dane tysięcy pól golfowych i ośrodków narciarskich na całym świecie. Nowy interfejs map umożliwia łatwe dostosowanie warstw, aby jak najwygodniej korzystać z nawigacji podczas ulubionych aktywności. Nowa funkcja dynamicznego wyznaczania to prosty sposób na wyznaczenie kursu na podstawie wprowadzonego dystansu – bezpośrednio na zegarku.





Pobij własne rekordy

Zegarki z serii fēnix 8 zostały zaprojektowane, aby pomóc przekraczać własne granice. Każdego ranka ocena gotowości do treningu pomoże ocenić, czy jest to dobry dzień na mocny lub spokojny trening, a zaawansowane wskaźniki treningowe, takie jak ocena wytrzymałości, pułap tlenowy czy status treningu są pomocne w monitorowaniu ogólnego poziomu wydajności.



Funkcja PacePro w oparciu o dane GPS prezentuje dostosowane do profilu trasy wskazówki dotyczące tempa oraz dane ekwiwalentu tempa przy tym samym wysiłku, gdyby trening odbywał się na płaskiej trasie. Tymczasem ClimbPro na bieżąco wyświetla informacje o aktualnych i nadchodzących wzniesieniach – wraz z informacją o profilu trasy, nachyleniu i dystansie do szczytu. Aby samodzielnie przygotować się do kolejnego startu, użytkownicy mogą skorzystać z codziennych wskazówek treningowych, które dostosowują się po obciążenia treningowego każdej aktywności, korzystać z bezpłatnych, spersonalizowanych planów treningowych Garmin Coach.



Odkrywaj nowe pasje

Nowe aktywności, takie jak freediving i nurkowanie z butlą, dołączają do szerokiej gamy zainstalowanych w zegarku profili aktywności. Wśród nich znajdują się także aplikacje do monitorowania m.in. biegania, kajaków, golfa i tenisa, a także sportów zespołowych, takich jak piłka nożna, koszykówka i inne - aby wspierać użytkowników w ich ulubionych aktywnościach. Seria fēnix 8 ma także narzędzia do rejestrowania treningów na sali treningowej lub w domu – takich jak trening siłowy, kardio, joga i HIIT. Animowane wskazówki treningowe do ćwiczeń kardio, siły, jogi i pilatesu bezpośrednio na ekranie zegarka pomagają w samodzielnym realizowaniu treningu. Miłośnicy outdooru docenią także profile aktywności do rejestrowania jazdy na snowboardzie, biegów narciarskich, surfingu, MTB i nie tylko. Podczas jazdy w kurortach narciarskich można teraz monitorować czas spędzony na trasach o różnym poziomie trudności – a to dzięki zainstalowanym danym tysięcy ośrodków na całym świecie.



Odkrywaj świat na i poza utartymi szlakami

Smartwatche z serii fēnix serii 8 są gotowe na każdą przygodę – mają doskonałe funkcje nawigacyjne, które pomagają pozostać na właściwym kursie. Dostępne w modelach fēnix 8 Sapphire, fabrycznie zainstalowane mapy TopoActive zapewniają dostęp do nawigacji na wielu kontynentach. Subskrypcja Outdoor Maps+ to możliwość pobrania treści premium, takich jak zdjęcia satelitarne i udoskonalone mapy topograficzne bezpośrednio na zegarek. Tymczasem SatIQ i wielopasmowy GPS optymalizują czas pracy baterii przy jednoczesnym zapewnieniu dokładnej lokalizacji. Przed wyruszeniem w drogę, można stworzyć własną trasę lub skorzystać z bazy kursów w aplikacji Garmin Connect i zsynchronizować je z zegarkiem, aby korzystać ze wskazówek nawigacyjnych na każdym zakręcie. Przewodnik NextFork oraz wbudowany wysokościomierz, barometr i 3-osiowy kompasu elektroniczny to dodatkowe narzędzia, które ułatwią poruszanie się w nowym terenie.



Monitorowanie zdrowia i kondycji

Funkcje całodobowego monitorowania stanu zdrowia w fēnix 8 to m.in. nadgarstkowy pulsoksymetr Pulse Ox5, Body Battery, asystent jet lagu, zaawansowane monitorowanie snu, wykrywanie drzemek i wiele innych. Po przebudzeniu smartwatche prezentują poranny raport, który uwzględnia ocenę jakości snu wraz ze spersonalizowanymi wskazówkami, perspektywy treningowe i status zmienności tętna (HRV).



Funkcje smart

Seria fēnix 8 ma także wiele przydatnych na co dzień funkcji, które pomagają prowadzić aktywny styl życia. Nowa funkcja Garmin Share umożliwia posiadaczom kompatybilnych urządzeń bezpośrednie przesyłanie zapisanych punktów, kursów i treningów. Smartwatche wyświetlają także przychodzące powiadomienia, umożliwiają pobranie playlist z serwisów Spotify, Deezer i Amazon Music (wymagana subskrypcja premium), pomagają zachować spokój ducha poprzez funkcję wykrywania zdarzeń i LiveTrack, a płatności zbliżeniowe Garmin Pay zapewniają wygodną opcję na szybkie płatności zbliżeniowe.



Smartwatche fēnix 8 są dostępne w wersji AMOLED z ładowaniem solarnym. Opcja AMOLED jest dostępna w trzech rozmiarach - 43 mm, 47 mm i 51 mm - podczas gdy wersja Solar występuje w rozmiarach 47 mm li 51 mm. Sugerowane ceny detaliczne zaczynają się od 999.99 euro.































źródło: Info Prasowe - Garmin