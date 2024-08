CORSAIR przedstawia uniwersalne myszy M55 i M55 WIRELESS

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR wprowadziła dziś do sprzedaży nowe myszy gamingowe z serii M55: M55 i M55 WIRELESS. Wszechstronna linia M55 odpowiada różnym graczom, od biorących udział w zawodach wysokiej klasy zawodników po okazjonalnych graczy, którym podoba się uniwersalność tych urządzeń. Niezależnie od rodzaju gry myszy M55 i M55 WIRELESS pomagają w każdym wyzwaniu. Seria M55 charakteryzuje się symetrycznym kształtem odpowiadającym każdemu stylowi gry oraz kompaktowym rozmiarem, który pasuje zarówno do chwytu palcami, jak i całą dłonią. Fakturowane elementy po bokach umożliwiają pewny chwyt pozwalający na wykonywanie imponujących ruchów myszą.







Ważąca zaledwie 55 gramów mysz M55 gładko przesuwa się po każdej podkładce i umożliwia wykonywanie zwinnych ruchów, jak przy szybkim namierzaniu czy obracaniu się dookoła osi. Mysz M55 WIRELESS waży 85 gramów z baterią i daje jeszcze większą swobodę ruchów dzięki temu, że nie ma kabla. Obie myszy są wyposażone w nóżki wykonane w 100% z tworzywa PTFE o niskim współczynniku tarcia, które pozwalają na gładkie przesuwanie na praktycznie każdej powierzchni. Smukła i lekka konstrukcja modelu M55 umożliwia bezproblemowe przesuwanie w każdej konfiguracji. Model M55 WIRELESS może działać do 185 godzin na jednej baterii AA przy długotrwałym połączeniu SLIPSTREAM WIRELESS v1.5 o krótkich opóźnieniach, które doskonale sprawdza się w grach i podczas podróży.



Modele M55 i M55 WIRELESS mają precyzyjne czujniki optyczne pozwalające osiągać odpowiednio do 16 000 DPI i 24 000 DPI oraz są wyposażone w przycisk do wygodnej regulacji DPI. Modele z linii M55 mają sześć przycisków programowalnych w oprogramowaniu iCUE, dzięki czemu można je spersonalizować lub używać ich bez konfiguracji od razu po rozpakowaniu.



Myszy gamingowe CORSAIR M55 i M55 WIRELESS są już dostępne w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR (179 PLN i 239 PLN) oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców online i dystrybutorów firmy CORSAIR. Myszy M55 i M55 WIRELESS są objęte dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.

























źródło: Info Prasowe - CORSAIR