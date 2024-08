Samsung The Premiere 9 i The Premiere 7

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Samsung zapowiedziała premierę inteligentnych projektorów o ultrakrótkim rzucie – The Premiere 9 i The Premiere 7. Projektory te zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić widzom niezrównane wrażenia z oglądania – dzięki oszałamiającej rozdzielczości 4K, immersyjnemu dźwiękowi oraz innym zaawansowanym funkcjom technologii laserowej zamienią każde pomieszczenie w naprawdę ekskluzywne kino domowe. Najnowsze modele z linii The Premiere firmy Samsung są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie klientów na wysokiej jakości rozrywkę. Wykorzystują one przełomową technologię laserową, która pozwala przenieść doznania kinowe bezpośrednio do naszych domów. Model The Premiere 9 wyposażony jest dodatkowo w technologię potrójnego lasera, która zapewnia większą dokładność kolorów i jasność. Oba projektory oferują możliwości ultrakrótkiego rzutu oraz doskonałą rozdzielczość 4K na ekranach o przekątnej do 130 cali.







Doskonała rozdzielczość 4K i wyjątkowa dokładność kolorów w projektorach The Premiere ożywią każdą scenę. The Premiere 9 i The Premiere 7 oferują pokrycie gamy kolorów odpowiednio 154% i 100% standardu DCI-P3. Oba modele obsługują HDR10+, co jest gwarancją wyraźnych i żywych obrazów – nawet w jasnych pomieszczeniach. Dzięki maksymalnej jasności wynoszącej 3450 lumenów ISO w modelu The Premiere 9 i 2500 lumenów ISO w modelu The Premiere 7 oba projektory zapewniają ostre i dynamiczne efekty wizualne.



Aby dodatkowo poprawić jakość obrazu, projektory The Premiere są wyposażone w innowacyjne ulepszenia obrazu oparte na sztucznej inteligencji, takie jak AI Upscaling i Vision Booster. AI Upscaling zapewnia, że treści są wyświetlane w oszałamiającej rozdzielczości 4K, niezależnie od ich oryginalnej jakości, natomiast Vision Booster automatycznie dostosowuje jasność i kontrast w różnych warunkach oświetleniowych, aby zapewnić optymalną jakość obrazu.



Wbudowane głośniki z technologią Dolby Atmos w obu modelach zapewniają potężny i immersyjny dźwięk, tworząc prawdziwe doświadczenie kina domowego bez konieczności używania dodatkowego sprzętu audio. Model The Premiere 9 posiada 40-watowe głośniki 2.2.2 z dźwiękiem skierowanym ku górze, The Premiere 7 wyposażony jest natomiast w 30-watowe głośniki 2.2ch, które tworzą rozległą kopułę dźwięku.



System operacyjny Samsung Tizen OS Home umożliwia streaming i granie, a także daje szerokie możliwości łączności

Nowe projektory z serii The Premiere są wyposażone w system operacyjny Samsung Tizen OS Home, który zapewnia dostęp do szerokiej gamy usług streamingowych, w tym Netflix, YouTube, Amazon Prime Video i innych. Taki szeroki wybór gwarantuje, że użytkownicy mogą cieszyć się swoimi ulubionymi filmami i programami telewizyjnymi, jak również zapewnia kompleksowe doświadczenia rozrywkowe za naciśnięciem jednego przycisku.



Dla fanów gier Samsung Gaming Hub oferuje płynne doświadczenia podczas grania. Użytkownicy mogą cieszyć się grami bez potrzeby posiadania konsoli, uzyskując dostęp do szerokiego wyboru gier w chmurze bezpośrednio przez projektor. Dla tych, którzy chcą stworzyć wnętrze na miarę swoich potrzeb, funkcja Custom Ambient oferuje spersonalizowane dekoracje domowe poprzez projekcję różnych widżetów na przestrzeń, w której żyjemy. Użytkownicy mogą swobodnie łączyć zdjęcia, filmy i widżety za pomocą aplikacji SmartThings na swoich telefonach. Nawet gdy projektor The Premiere nie jest używany jako pełnoprawny projektor kinowy, zapewnia on wygodę i rozrywkę dla wszystkich użytkowników, pełniąc funkcję inteligentnego głośnika z obsługą głosową bez użycia rąk i różnorodnymi aplikacjami muzycznymi.



Nowe projektory The Premiere poprawiają również łączność, oferując płynne i zintegrowane doświadczenia. Użytkownicy mogą bez wysiłku udostępniać treści ze swoich smartfonów na dużym ekranie dzięki funkcjom Tap View i Mirroring, a wbudowana obsługa asystentów głosowych umożliwia łatwe sterowanie projektorem i innymi podłączonymi urządzeniami za pomocą prostych poleceń głosowych. Dodatkowo integracja z aplikacją SmartThings umożliwia użytkownikom zarządzanie inteligentnymi urządzeniami domowymi, takimi jak oświetlenie, termostaty i systemy bezpieczeństwa, bezpośrednio z projektora, tworząc w pełni zintegrowane środowisko domowe.



Design idealny do każdego wnętrza

Projektory The Premiere charakteryzują się minimalistyczną obudową w kolorze ciepłej bieli, z zaokrąglonymi krawędziami oraz wykończeniem z wysokiej jakości tkaniny marki Kvadrat (duńskiego producenta tekstyliów), który idealnie komponuje się z każdym wystrojem wnętrza. Kompaktowy rozmiar i łatwa instalacja sprawiają, że projektory te są doskonałym wyborem do każdego pomieszczenia, zarówno pod kątem funkcjonalności, jaki estetycznego wyglądu.



Konfiguracja dowolnego modelu The Premiere jest niezwykle intuicyjna – użytkownicy muszą jedynie podłączyć projektor do źródła zasilania i połączyć się z siecią bezprzewodową. Możliwości ultrakrótkiego rzutu eliminują konieczność skomplikowanych instalacji, dzięki czemu użytkownicy mogą cieszyć się projekcjami na dużym ekranie przy minimalnym wysiłku.



Nowe projektory Premiere 9 i Premiere 7 są już dostępne w sprzedaży w oficjalnym sklepie internetowym Samsung oraz w wybranych punktach sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Chinach. Wprowadzenie na inne rynki nastąpi w dalszej części tego roku. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie samsung.com.



























źródło: Info Prasowe - SAMSUNG