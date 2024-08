Creative Pebble SE - kolejna edycja z USB-C i RGB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Creative Technology prezentuje najnowszy zestaw głośnikowy z serii PEBBLE – Creative Pebble SE. Zestawy z tej serii zdobyły uznanie wśród miłośników wysokiej jakości dźwięku, co zainspirowało firmę Creative do kontynuowania i udoskonalania tej linii produktów. Pierwszy model z serii PEBBLE pojawił się pięć lat temu i dzięki doskonałemu dźwiękowi, wyjątkowemu designowi oraz atrakcyjnej cenie, szybko zyskał status legendy wśród zestawów głośnikowych. Teraz nadszedł czas na subtelne zmiany, które idą z duchem czasu, jednocześnie nie obniżając jakości dźwięku oferowanej przez tę linię. Seria Pebble skierowana jest do osób ceniących elegancki wygląd połączony z doskonałym brzmieniem.







W najnowszej wersji głośników Pebble wprowadzono kilka ulepszeń względem poprzedniego modelu. Wysłużony wtyk USB-A został zastąpiony nowoczesnym USB-C, a także dodano konfigurowalne podświetlenie RGB, które ma na celu podkreślenie estetyki głośników i ich otoczenia. Creative Pebble SE to zestaw głośników 2.0 wyposażony w pełnozakresowe, 2-calowe przetworniki z membranami miedziano-mylarowymi oraz pasywnymi radiatorami z tyłu, które wzbogacają niskie tony. Nowy model zachowuje kultową konstrukcję, w której przetworniki są pochylone pod kątem 45° względem słuchacza, tak jak we wszystkich poprzednich wersjach głośników z serii PEBBLE. W Creative Pebble SE zastosowano specjalnie dostrojone przetworniki, które gwarantują wysoką jakość dźwięku.



Podłączenie głośników do źródła dźwięku jest proste i odbywa się w trzech krokach. Wystarczy podłączyć kabel USB-C do dostępnego portu USB w celu zasilania, a następnie kabel AUX do urządzenia audio, aby cieszyć się wyjątkową jakością dźwięku. Głośnik Creative Pebble SE, mierzący zaledwie 116.86 mm wysokości, idealnie wpasuje się na każde biurko, dodając elegancji bez zajmowania dużej ilości miejsca. Ponadto, głośniki wyposażono w wygodne pokrętło do regulacji głośności, co ułatwia szybkie sterowanie. Pomimo kompaktowych rozmiarów, głośniki te oferują moc akustyczną na poziomie 4.4W RMS oraz szczytową moc do 8.8W.



Ceny i dostępność:

Creative Pebble SE kosztują 129 PLN i można je zamówić na stronie Creative.com a w najbliższym czasie w dobrych polskich sklepach.





























źródło: Info Prasowe - Creative