Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na polskim rynku debiutuje nubia Focus Pro 5G. To fotograficzny smartfon wyposażony w zaawansowany system aparatów Neovision AI Photography z 108 Mpix aparatem głównym i optyczną stabilizacją obrazu OIS. Marka nubia, kierując się hasłem "Be Yourself", wprowadza to urządzenie, aby wysokiej jakości fotografia mobilna stała się dostępna dla każdego. Sercem systemu fotograficznego nubia Focus Pro 5G jest imponujący sensor główny 108 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu OIS, która wspierana jest dodatkowo przez jej elektroniczny odpowiednik EIS. Ta potężna kombinacja gwarantuje niezwykle ostre i stabilne zdjęcia oraz nagrania wideo, nawet w najbardziej wymagających warunkach. Focus Pro 5G radzi sobie znakomicie zarówno w słabym oświetleniu, jak i podczas fotografowania dynamicznych scen.







Pięć perspektyw, nieskończone możliwości

Wyjątkową cechą nubii Focus Pro 5G jest możliwość korzystania z pięciu różnych ogniskowych. To jak zamknięcie kompletnego zestawu obiektywów w jednym, smukłym urządzeniu. Od szerokiego kąta, idealnego do majestatycznych krajobrazów, przez wszechstronne ogniskowe do dynamicznych ujęć ulicznych, aż po teleobiektyw umożliwiający zbliżenia odległych obiektów – Focus Pro ma wszystko, czego potrzeba do realizacji każdej wizji fotograficznej. Dzięki technologii in-sensor zoom, ten smartfon rejestruje wyraźne i realistyczne obrazy zarówno z bliska, jak i z daleka, otwierając przed użytkownikiem świat nowych możliwości twórczych.



Sztuczna inteligencja w służbie sztuki

nubia Focus Pro 5G to nie tylko potężny smartfon, ale także inteligentne oprogramowanie. Zaawansowany system AI do fotografii działa jak osobisty asystent fotografa, dobierając idealne nastawy bez jego ingerencji. Dzięki temu urządzenie może szybko dobrać szereg odpowiednich ustawień, bazując nie tylko na panujących dookoła warunkach, ale również charakterze fotografowanego obiektu.



Mistrz nocy i kontrastu

W świecie fotografii mobilnej zdolność do uchwycenia wysokiej jakości zdjęć w słabym oświetleniu to prawdziwy gamechanger. nubia Focus Pro 5G oferuje tryb RAW Super Night Mode, który pozwala na robienie oszałamiających ujęć nawet w najbardziej mrocznych sceneriach. Ponadto, funkcja RAW HDR to prawdziwa rewolucja w zakresie jakości obrazu. Zapewnia ona szerszy zakres dynamiki, większą elastyczność w post produkcji oraz unika zniekształceń, powstających w wyniku kompresji. nubia Focus Pro 5G to przenośne studio fotograficzne, gotowe do pracy zawsze i wszędzie.



Selfie w nowym wymiarze

Dla miłośników selfie nubia Focus Pro 5G oferuje przedni aparat o rozdzielczości 32 Mpix z szerokim kątem widzenia. To nie tylko narzędzie do szybkich autoportretów, ale pełnoprawny aparat fotograficzny, który pozwala uchwycić więcej wspaniałych chwil. Dzięki niemu, każde selfie staje się małym dziełem sztuki, pełnym detali i życia.



Potęga w eleganckiej formie

nubia Focus Pro 5G to nie tylko zaawansowana technologia, ale także estetyka i ergonomia. Smartfon wyróżnia się klasycznym designem aparatu fotograficznego. Dostępny w klasycznej czarnej wersji z szklanym wykończeniem tylnej części obudowy, Focus Pro 5G to prawdziwa gratka dla miłośników eleganckiego stylu. Z kolei jasno-brązowa wersja kolorystyczna przykuwa oko i cieszy zmysł dotyku wegańską skórą, która została wykorzystana do pokrycia tyłu smartfona.



Wyświetlacz, który ożywia obrazy

6.72-calowy ekran Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz to prawdziwe okno na świat fotografii i multimediów. Rozdzielczość 2400 x 1080 oraz imponujący stosunek ekranu do obudowy wynoszący 92% gwarantują, że każde obraz, nagranie, czy gra wyglądać będą oszałamiająco.



Moc do zadań specjalnych

Sercem nubii Focus Pro jest ośmiordzeniowy procesor 5G o taktowaniu 2.2 GHz, który zapewnia błyskawiczną wydajność. W połączeniu z do 20 GB RAM (8 GB fizycznie + 12 GB wirtualnie) oraz 256 GB szybkiej pamięci wewnętrznej UFS 3.1, Focus Pro 5G radzi sobie z nawet najbardziej wymagającymi zadaniami fotograficznymi i nie tylko.



Energia na długie sesje

Bateria o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 33W to gwarancja, że nubia Focus Pro 5G nie zawiedzie nawet podczas maratonów fotograficznych. Długi czas pracy na baterii w połączeniu z szybkim ładowaniem oznacza, że możesz skupić się na chwytaniu kolejnych ujęć, a nie na szukaniu gniazdka.



Dodatki, które robią różnicę

nubia Focus Pro 5G wraz z odpowiednimi akcesoriami to cały ekosystem fotograficzny. Z okazji rozpoczęcia sprzedaży tego modelu w Polsce, dla pierwszych klientów przygotowany został zestaw, w którym znajdują się dwa profesjonalne filtry fotograficzne 62 mm: sześcioliniowy gwiazdkowy, a także makro 8x. Do tego dochodzi specjalne etui z gwintowanym uchwytem, umożliwiające korzystanie z tych i innych filtrów 62 mm.



Smartfon nubia Focus Pro 5G jest już dostępny w sprzedaży w cenie 999 PLN wyłącznie w sklepach Media Expert. Promocja, w której dodawane są akcesoria fotograficzne potrwa do wyczerpania zapasów.

































źródło: Info Prasowe - ZTE