Garmin inReach Messenger - łatwy w obsłudze komunikator satelitarny

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Garmin ogłosiła przedstawiła inReach Messenger, nowe urządzenie do komunikacji satelitarnej z opcją wysyłania i odbierania wiadomości na całym świecie, udostępniania lokalizacji oraz nadawania komunikatów SOS. Stworzony dla tych, którzy chcą w szybki i łatwy sposób skontaktować się z najbliższymi poza zasięgiem sieci, najnowszy inReach zapewnia płynną komunikację satelitarną – zarówno jako samodzielne urządzenie, jak i po sparowaniu z aplikacją Garmin Messenger na smartfony. Nowa aplikacja wykorzystuje łączność Wi-Fi®, sieć komórkową oraz satelitarną do wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych i grupowych.







Co ciekawe, automatycznie przełącza między Wi-Fi, siecią komórkową i satelitarną, aby zapewnić wysłanie i odebranie każdej wiadomości. W przypadku zagrożenia, urządzenie inReach Messenger lub aplikacja Messenger App mogą wysłać sygnał SOS do działającego 24/7 Międzynarodowego Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego Garmin (IERCC).



Usprawniona komunikacja

Po sparowaniu z urządzeniem inReach Messenger użytkownicy mogą zsynchronizować listę kontaktów swojego smartfona z aplikacją towarzyszącą, aby zawsze pozostawać w kontakcie z bliskimi. Dla zapewnienia największej optymalizacji i efektywności, aplikacja umożliwi wysyłanie wiadomości, publikowanie w mediach społecznościowych lub komunikowanie się z innymi podróżnikami za pośrednictwem sieci komórkowej lub Wi-Fi, a w razie potrzeby automatycznie przełączy się na globalną sieć satelitarną Iridium, jeżeli użytkownik znajdzie się poza zasięgiem sieci komórkowej lub Wi-Fi.



Nowa aplikacja Garmin Messenger obsługuje grupowe czaty tekstowe, również z osobami, które nie posiadają urządzeń inReach. Dzięki temu można w łatwy sposób na bieżąco informować przyjaciół i rodzinę o postępach w wyprawie. Użytkownicy mogą kontynuować rozmowy w aplikacji także po powrocie, korzystając z połączenia Wi-Fi lub sieci komórkowej, bez konieczności zmiany ustawień.



inReach Messenger działa jako w pełni funkcjonalne samodzielne urządzenie i nie wymaga połączenia ze smartfonem. Użytkownicy mogą przesyłać proste komunikaty, aby łatwo powiadomić bliskich o swoich postępach na wyprawie, udostępnić aktualizację lokalizacji, włączać i wyłączać śledzenie oraz wysyłać SOS bezpośrednio z urządzenia.



Zawsze w gotowości

Dzięki specjalnemu przyciskowi SOS w aplikacji inReach Messenger, użytkownicy mogą szybko wezwać pomoc, gdy znajdą się w sytuacji kryzysowej. Po uruchomieniu sygnału SOS, inReach Messenger wyśle wiadomość o zdarzeniu do IERCC, profesjonalnego centrum koordynacji działań w sytuacjach kryzysowych, działającego 24/7. IERCC może komunikować się z użytkownikiem urządzenia, a także powiadomić odpowiednią organizację poszukiwawczo-ratowniczą lub inne służby. Organizacja prześle również potwierdzenie, że pomoc jest w drodze, i zapewni aktualizacje statusu działań ratunkowych. IERCC może również skontaktować się z wyznaczonymi przez użytkownika kontaktami alarmowymi i monitorować zdarzenie aż do jego rozwiązania.



Nowa funkcja “ładowania awaryjnego” pozwala na podładowanie smartfona na tyle, żeby dało się wysłać wiadomość z aplikacji Garmin Messenger – w tym celu wystarczy podłączyć urządzenie do telefonu.



Stworzony do przygód

inReach Messenger zapewnia do 28 dni pracy baterii przy ustawieniach domyślnych. Urządzenie mieści się w dłoni, mierzy zaledwie 7.8 cm x 6.3 cm i waży 114g. Wodoodporność IPX7 sprawia, że inReach Messenger może wytrzymać przypadkowy kontakt z wodą o głębokości do 1 metra przez maksymalnie 30 minut.



Aby wzbogacić każdą przygodę, inReach Messenger można sparować z ponad 80 innymi produktami marki Garmin, w tym m.in. smartwatchami, urządzeniami podręcznymi czy nawigacjami. Po sparowaniu z kompatybilnym urządzeniem, inReach Messenger umożliwia użytkownikom wysyłanie i odbieranie wiadomości, udostępnianie swojej lokalizacji, otrzymywanie inteligentnych powiadomień oraz uruchamianie sygnału SOS ze sparowanego urządzenia.



inReach Messenger stanowi najnowszą innowację w powiększającej się rodzinie urządzeń do globalnej komunikacji satelitarnej marki Garmin i jest dostępny już teraz w sugerowanej cenie detalicznej 299.99 USD.























Źródło: Info Prasowe / Garmin