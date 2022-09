Limitowana kolekcja etui do smartfonu Galaxy Z Flip4 od Prosto

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kompaktowy design najnowszego smartfonu Galaxy Z Fip4 daje wiele kreatywnych możliwości, inspirując kolejnych projektantów. Miejski sznyt w najlepszym wydaniu to znak rozpoznawczy streetwearowej marki Prosto, która zaprojektowała limitowaną kolekcję akcesoriów do najnowszego smartfonu Galaxy Z Flip4. Posiadacze Galaxy Z Flip4 mogą teraz spersonalizować swoje urządzenie za pomocą limitowanej edycji 5 dedykowanych wkładek do etui oraz naklejek sygnowanych logo Prosto. Akcesoria będą dostępne w salonach Samsung Brand Store oraz na Samsung.pl.







Collab z Prosto to kolejna po Lange&Lange i 2005 współpraca Samsung z cenionymi projektantami i markami. Łącząc siły z Prosto, Samsung oferuje swoim użytkownikom jeszcze więcej możliwości personalizacji urządzeń Galaxy i wyrażania indywidualnego stylu z pomocą limitowanych akcesoriów.



Prosto to polska marka streetwearowa wywodząca się z kultury hip-hopu, założona z inicjatywy Wojtka Sokoła. Ubrania sygnowane logo Prosto reprezentują luźny miejski styl i wyznaczają trendy w modzie ulicznej. Kolekcje Prosto powstają z najwyższej jakości materiałów z zachowaniem dbałości o każdy detal.



Galaxy Z Flip4 to najnowszy, zaprezentowany w sierpniu 2022 r. smartfon Galaxy, który wyróżnia się wyjątkową kompaktową, składaną konstrukcją. Złożony idealnie mieści się w dłoni, małej torebce czy kieszeni, a jednym ruchem zmienimy go w pełnowymiarowy smartfon. Po rozłożeniu można ustawić ekran pod dowolnym kątem, by skorzystać z możliwości Trybu Flex i uchwycić selfie z wyjątkowej perspektywy.



























Źródło: Info Prasowe / Samsung