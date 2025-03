Garmin przedstawia Garmin Connect+

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Garmin zaprezentowała dzisiaj Garmin Connect+, czyli usługę premium, która obejmuje nowe funkcje i rozbudowaną opcję spersonalizowanych wskazówek w aplikacji Garmin Connect™ na smartfony. Garmin Connect+ pomoże rozszerzyć wiedzę użytkowników o ich zdrowiu i kondycji dzięki Active Intelligence – spersonalizowanym wskazówkom opartym o AI, eksperckim poradom treningowym, ekskluzywnym wyzwaniom i rozszerzonym opcjom LiveTrack. Wszystkie funkcje obecne aktualnie w aplikacji Garmin Connect pozostają bezpłatne.







Oto nowe funkcje, które są dostępne od teraz w Garmin Connect+ (ich dostępność różni się w zależności od posiadanego urządzenia):

- Active Intelligence, w oparciu o sztuczną inteligencję: - Otrzymuj spersonalizowane wskazówki i sugestie na podstawie danych dotyczących zdrowia i aktywności oraz analiz przeprowadzonych przez AI. W miarę jak upływu czasu korzystania z Garmin Connect+, spostrzeżenia będą coraz lepiej dostosowane do użytkowników i ich celów. Sztuczna inteligencja, która dostarcza te wskazówki została zaprojektowana z myślą o zabezpieczeniu danych użytkowników i jest obecnie udostępniana w wersji beta.

- Pulpit wydajności - Porównuj dane dotyczące kondycji i zdrowia na wykresach z możliwością konfiguracji sposobu wyświetlania i zmiany przedziałów czasowych, aby uzyskać bardziej kompleksowy obraz postępów treningowych.

- Aktywności na żywo - Rozpocznij trening w pomieszczeniu na zegarku i użyj kompatybilnego smartfona, aby wyświetlać dane tętna i tempa w czasie rzeczywistym, filmy treningowe, powtórzenia i wiele innych danych w aplikacji Garmin Connect.

- Wskazówki treningowe - Korzystając z planu treningowego Garmin Run Coach lub Garmin Cycling Coach na kompatybilnym zegarku lub komputerze rowerowym, otrzymasz ekskluzywne porady eksperckie od trenerów Garmin – w tym treści edukacyjne i materiały wideo – aby zmaksymalizować efekty treningowe.

- Rozszerzona funkcjonalność LiveTrack - Podczas zawodów lub na treningu, wybrani przez użytkownika bliscy mogą otrzymywać powiadomienia tekstowe o rozpoczęciu aktywności. Można stworzyć spersonalizowaną stronę profilową LiveTrack, aby łatwiej udostępniać dane śledzenia swoim obserwatorom.

- Funkcje społecznościowe - Dodaj unikalne ramki do swojego profilu w aplikacji Garmin Connect i zyskaj dostęp do ekskluzywnych wyzwań z odznakami - takich jak wyzwanie Running Climbs, w którym trzeba zarejestrować 500 metrów podbiegów w ciągu miesiąca aktywności biegowej lub wyzwanie Power Cycling, które polega na zarejestrowaniu minimum czterech godzin aktywności rowerowej w trzeciej strefie mocy w ciągu miesiąca.



Użytkownicy mogą wypróbować Garmin Connect+ za darmo przez 30 dni, a następnie wybrać pomiędzy planem miesięcznym (8.99 euro/miesiąc) lub rocznym (89.99 euro/rok). Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę internetową Garmin Connect+. Wszystkie funkcje i dane dostępne w Garmin Connect pozostają bezpłatne.









źródło: Info Prasowe - Garmin