Garmin przedstawia MARQ Captain: American Magic Edition

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Garmin zaprezentował zegarek MARQ Captain: American Magic Edition, okolicznościową edycję luksusowych zegarków, która powstała we współpracy ze światowej sławy teamem żeglarskim American Magic. MARQ Captain: American Magic to nowoczesny zegarek specjalistyczny stworzony w ramach przygotowań załogi American Magic do startu w 36-tych regatach America’s Cup presented by PRADA. Zastosowane w zegarku połączenie tradycji i najnowszych rozwiązań technologicznych jest kwintesencją współczesnego żeglarstwa. Wykończenie zegarka MARQ Captain: American Magic nawiązuje do klasycznych barw teamu – ma granatowy silikonowy pasek z czerwonym zapięciem, wygrawerowana nazwa załogi na bezelu oraz dwie specjalne tarcze z logo American Magic.







Analogowa tarcza z dodatkowym timerem odlicza czas do startu regat w Auckland, natomiast cyfrowa ozdobiona zostałą charakterystyczną sylwetką DEFIANT - nowej konstrukcji kadłuba jachtu z hydropłatami. Dodatkową funkcją żeglarską zawartą w zegarku jest Sail Grinding, która wspiera żeglarzy w treningach na jachcie i na lądzie.



Aby wziąć udział w Pucharze Ameryki, każdy zawodnik musi prezentować najwyższą formę fizyczną. MARQ Captain: American Magic Edition ma trzy tryby stworzone przez trenerów załogi American Magic. Użytkownicy mogą wybierać pomiędzy następującymi treningami: symulacją wyścigu, testem sprawności i interwałami, aby ćwiczyć szeroki zakres czynności wykonywanych podczas pracy na pokładzie. Zegarek zawiera wiele czujników, które monitorują ogólny stan zdrowia i samopoczucie, takich jak nadgarstkowy pomiar tętna i pulsoksymetr. Po zakończeniu aktywności, użytkownicy mogą zapoznać się z zaawansowanymi wskaźnikami treningu, które obejmują dynamikę biegu, aklimatyzację do wysokości i temperatury, pułap tlenowy oraz pomiar czasu regeneracji, który pozwala zaprogramować obciążenia treningowe tak, aby umożliwić osiągnięcie maksymalnych korzyści z treningu i zmniejszyć ryzyko kontuzji.



MARQ Captain: American Magic ma załadowane fabrycznie aplikacje żeglarskie, pogodowe (z alertami burzowymi), mapy TopoActive Europe oraz obsługuje dodatkową kartografię morską BlueChart g3. Po sparowaniu zegarka z kompatybilnym urządzeniem inReach, można korzystać z dwukierunkowej komunikacji satelitarnej oraz nadać sygnał SOS z dowolnego miejsca na Ziemi. Dodatkowe funkcje smart to m.in. streamowanie muzyki, płatności zbliżeniowe Garmin Pay, całodobowe monitorowanie aktywności oraz powiadomienia z telefonu Apple oraz Android.



Wbudowana bateria pozwala na korzystanie z zegarka w trybie smartwatcha nawet do 12 dni, do 28 godzin w trybie GPS, do 48 godzin w trybie UltraTrac lub do 9h używania z jednocześnie włączonym przesyłaniem muzyki oraz GPS. Zegarek dostępny jest w sprzedaży w sugerowanej cenie detalicznej 1750 €uro.























Źródło: Info Prasowe / Garmin