Garmin przedstawia MARQ Golfer

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

MARQ Golfer to najnowszy zegarek z luksusowej kolekcji Garmin MARQ, która reprezentuje pasje klientów marki Garmin łącząc wyjątkowy design z najnowocześniejszą technologią i wysokiej jakości wykonaniem. Zaprojektowany do noszenia na i poza polem golfowym, MARQ Golfer ma 46-milimetrową tytanową obudowę, ceramicznego bezelu z niestandardowym grawerunkiem oznaczającym 18 dołków oraz nylonowy pasek z zielonego żakardu. Zegarek zwieńczony jest zaokrągloną, szafirową soczewką, która chroni kolorowy, czytelny w ostrym świetle słonecznym wyświetlacz. To jedyny nowoczesny zegarek specjalistyczny z mapami ponad 41 000 pól golfowych oraz najbardziej zaawansowanymi funkcjami śledzenia gry w golfa.







Dzięki szeregowi funkcji, które pomagają udoskonalić kolejne uderzenia, takich jak PlaysLike Distance, Hazard View i Virtual Caddie można analizować czynniki wpływające na grę, takie jak prędkość wiatru, układ pola, a także prędkość uderzenia czy efektywność wybranego kija. MARQ Golfer jest stworzony dla tych, którzy żyją pasją do gry w golfa.



przechowywania muzyki, płatności zbliżeniowe Garmin Pay, inteligentne powiadomienia, całodobowe monitorowanie aktywności, a także nadgarstkowy czujnik tętna i pulsoksymetr Pulse Ox4. Dzięki szerokiej gamie dodatkowych, łatwych do wymiany pasków QuickFit można szybko zmienić swój styl pomiędzy zajęciami.



Oprócz precyzyjnego wykonania i komfortowego dopasowania do nadgarstka, MARQ Golfer wyróżnia precyzyjnymi podpowiedziami, które pomagają udoskonalić grę. Dzięki mapom pól golfowych z całego świata i wskazówkom CourseView, można szybko określić odległość do wybranego miejsca na greenie. Co więcej, zegarek oferuje funkcję PlaysLike Distance przydatną do oceny uderzenia podczas gry na nierównym terenie, a dzięki Hazard View golfiści mogą szybko podejrzeć podgląd przeszkód na mapie, aby wiedzieć na co szczególnie uważać przy następnym dołku. Dodatkowo, MARQ Golfer ma funkcję Autoshot do automatycznej oceny i pomiaru wykonanych uderzeń. Wraz z zegarkiem MARQ Golfer, w pudełku znajdują się trzy czujniki do kijów Approach CT10, które umożliwiają precyzyjny pomiar gry i pomagają w wyborze odpowiedniego kija do następnego uderzenia.



Wbudowana bateria litowo-jonowa w zegarku MARQ Golfer pozwala na używanie zegarka do 12 dni w trybie smartwatcha i do trzech pełnych rund golfa na jednym ładowaniu. Sugerowana cena detaliczna wynosi 1850 €uro. Zegarek będzie dostępny wyłącznie wybranych salonach jubilerskich oraz na stronie www.garmin.com/pl-PL/marq/.



















Źródło: Info Prasowe / Garmin