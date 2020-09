GeForce RTX 3090 - 3080 ’Ampere’ w różnych wydaniach...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dość długo przyszło nam czekać na nowe karty GeForce RTX "Ampere", ale wygląda na to, że było warto. Według danych producenta, model GeForce RTX 3090 będzie nawet dwukrotnie wydajniejszy w grach pracujących w rozdzielczości 4K UHD od swojego, topowego poprzednika RTX 2080 Ti. Na przytoczonym przykładzie mamy wzrost (przy włączonym DLSS na obu kartach), RTX 3090 oferuje 100% wzrost wydajności w „Minecraft RTX”, ponad 100% wzrostu w „Control” i blisko 80% wzrostu wydajności w „Wolfenstein: Young Blood”. Większość partnerów NVIDII ma już przygotowane swoje wersje modeli RTX 3090/3080. Większość z nich zaopatrzono w potężne systemy chłodzenia z trzema wentylatorami, no ale jak widać w specyfikacjach kart Gainward’a, będą one miały co robić (patrz w rozwinięciu newsa)...











































Źródło: TechPowerUP