LG CineBeam 4K UHD Laser - Kino przeniesione do domu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Najnowszy projektor LG CineBeam 4K UHD Laser (model HU810P) firmy LG pozwala konsumentom doświadczyć kinowych wrażeń w domowych warunkach. Najnowsze urządzenie z popularnej linii projektorów o dużej rozdzielczości zostało wyposażone w funkcje i technologie idealne dla miłośników kina oraz domowej rozrywki. Nowy projektor gwarantuje kinową jakość obrazu, a ponadto jest kompatybilny z aplikacjami popularnych serwisów wideo, dzięki czemu zapewnia łatwy i wygodny dostęp do filmów przesyłanych strumieniowo. Projektor LG CineBeam 4K UHD Laser pozwala na wyświetlanie obrazu o rozdzielczości 4K (3840 x 2160), przekątnej do 300 cali i oszałamiającej jasności 2700 ANSI lumenów.







Co więcej, dzięki systemowi z dwoma laserami zapewnia 97-procentowe pokrycie przestrzeni barw DCI-P3. Laserowe źródło światła, które zastosowano w projektorze, jest wyjątkowo niezawodne i trwałe, a jego żywotność wynosi około 20000 godzin.



Dzięki nowej technologii Adaptive Picture Pro, opracowanej przez LG, projektor wyświetla żywy, czysty obraz, zarówno w jasnych jak i ciemnych pomieszczeniach. Funkcja sterowania przysłoną Iris Mode mierzy natężenie światła w pomieszczeniu i włącza jedno z dwóch fabrycznych ustawień, Bright Room Mode albo Dark Room Mode. Tym samym zapewnia najwyższą możliwą jakość obrazu w danych warunkach, dzięki czemu widzowie mogą poczuć się jak w prawdziwym kinie. Ponadto, funkcja adaptacyjnej regulacji kontrastu Adaptive Contrast automatycznie dostosowuje każdą klatkę, tak aby uzyskać optymalny kontrast przy wyświetlaniu ciemniejszych scen.



Dzięki obsłudze trybów Real Cinema oraz TruMotion, nowy projektor LG CineBeam dostosowuje prędkość wyświetlania klatek do częstotliwości 24 Hz, z jaką są rejestrowane kinowe filmy, a tym samym umożliwia uzyskanie obrazu zgodnego z intencją reżysera. Opracowany przez LG tryb TruMotion doskonale sprawdza się w przypadku filmów akcji, ponieważ pozwala na płynne i naturalne odwzorowanie scen szybkiego ruchu. Projektor jest zgodny z popularnymi formatami HDR, takimi jak HDR10 i HLG, a także z dynamicznym odwzorowaniem odcieni Dynamic Tone Mapping.



Z myślą o pełnej wygodzie użytkownika, projektor LG CineBeam 4K UHD Laser został przystosowany do bezprzewodowej łączności z systemami kina domowego i umożliwia przesyłanie dźwięku w standardzie WiSA oraz poprzez Bluetooth. Przy podłączeniu poprzez port HDMI 2.1 z funkcją eARC, projektor pozwala na wyświetlanie obrazu o rozdzielczości 4K i 10-bitowej głębi kolorów. Ze względu na zoom 1,6x oraz możliwość przesuwania obiektywu w poziomie i pionie, projektor CineBeam można bez problemów ustawić w dowolnym miejscu.



Projektor jest wyposażony w najnowszą wersję systemu operacyjnego LG webOS 5.0, który umożliwia intuicyjne sterowanie i nawigowanie, a także zapewnia szybki dostęp do popularnych serwisów streamingowych. Jest też kompatybilny z technologiami Apple AirPlay 2 i Screen Share, dzięki którym można w dużym formacie wyświetlać treści ze smartfonów i tabletów. Ponadto, korzystając z oprogramowania Auto Calibration II użytkownicy mogą uzyskać jakość obrazu, która dotychczas wymagała przeprowadzenia profesjonalnej kalibracji.



W ramach targów IFA 2020 firma LG przez wrzesień będzie prezentować wirtualną wystawę innowacyjnych produktów, obejmującą między projektor LG CineBeam 4K UHD Laser. Ceny nie podano.

















Źródło: Info Prasowe / LG