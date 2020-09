Limitowana edycja myszki Xtrfy M4

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Xtrfy, szwedzki producent wysokiej jakości sprzętu dla graczy zaprezentował limitowaną edycję swojej ultralekkiej myszki. M4 Street jest inspirowana kulturą uliczną i streetwearem, a do sprzedaży trafi tylko 4000 numerowanych egzemplarzy. Od czasu premiery Project 4 w 2019 roku M4 stała się jedną najpopularniejszych lekkich myszek dla graczy. Model ten znalazł uznanie zarówno wśród recenzentów, jak i konsumentów. Dzisiejsza premiera wersji Street stanowi uzupełnienie całej serii M4 dostępnej oryginalnie w pięciu wersjach kolorystycznych.







M4 Street posiada takie same parametry techniczne jak pierwotne wersje M4. Zastosowano w niej najnowocześniejsze podzespoły, m.in. sensor Pixart 3389, który jest sercem lekkiej i bardzo wytrzymałej konstrukcji o wadze zaledwie 69 gramów.



Limitowana edycja M4 Street zostanie wypuszczona do sprzedaży tylko raz. Na całym świecie dostępnych będzie jedynie 4000 numerowanych egzemplarzy. Osoby zainteresowane zdecydowanie nie powinny zwlekać z zakupem. Sugerowana cena, to 69 Euro.













Źródło: Info Prasowe / Xtrfy