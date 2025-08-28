Gears of War: Reloaded i The Rogue Prince of Persia trafiają do chmury

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

NVIDIA poinformowała, że odświeżona wersja kultowej strzelanki trzecioosobowej z 2006 roku Gears of War: Reloaded od dnia premiery dostępna jest do streamowania w usłudze GeForce NOW. Gracze mogą szykować się do akcji - zebrać drużynę i walczyć z Szarańczą z legendarną precyzją, niezależnie od miejsca.

Zremasterowana wersja gry, która odegrała istotną rolę w kształtowaniu gatunku, zostaje udostępniona w rozdzielczości 4K, z obsługą cross-play oraz pełną gamą intensywnych mechanik rozgrywki, oczekiwanych przez fanów.



Subskrybenci planu Ultimate mogą strumieniować rozgrywkę w pełnej krasie, ciesząc się najwyższą płynnością nawet bez najnowszego sprzętu. Niezależnie od tego, czy wraca się do rozdartego wojną świata Sery, czy dołącza po raz pierwszy do drużyny Delta, usługa GeForce NOW zapewnia optymalny sposób na doświadczenie starcia z hordą Szarańczy.



Gears of War: Reloaded otwiera listę 7 gier udostępnionych do streamowania w tym tygodniu w bibliotece usługi GeForce NOW, wraz z pełnym wydaniem elektryzującej platformówki akcji 2D typu roguelike od Ubisoftu - The Rogue Prince of Persia.



Co więcej, gra Path of Exile 2, hitowe niezależne ARPG, dostępna będzie w usłudze GeForce NOW od momentu premiery. Tytuł zostanie udostępniony do darmowej rozgrywki przez ograniczony czas od 29 sierpnia do 1 września czasu PDT. Strumieniowanie w GeForce NOW zapewni najwyższą płynność i moc chmury na niemal każdym urządzeniu.



Oto pełna lista nowości w bibliotece usługi GeForce NOW:

- Gears of War: Reloaded (od 26 sierpnia w Steam i Xbox, dostępna w ramach PC Game Pass)

- Chip ‘n Clawz vs. The Brainioids (od 26 sierpnia w Steam)

- Make Way (od 28 sierpnia, dostępna za darmo w Epic Games Store)

- Among Us 3D (Steam)

- Gatekeeper (Steam)

- Knightica (Steam)

- No Sleep for Kaname Date - From AI: The Somnium Files (Steam)











źródło: NVIDIA