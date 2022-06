Genesis Astat 200 i Astat 700 - ergonomiczne fotele dla graczy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Genesis Astat 200 i Astat 700 to fotele, które każdy użytkownik będzie w stanie dopasować do swoich potrzeb. Wyróżnia je elastyczna konstrukcja oparcia w formie ośmiożebrowego szkieletu z trzema stopniami położenia. Rozwiązanie to ma zapewnić odpowiednie wsparcie odcinka lędźwiowego podczas długich sesji gamingowych. Na uwagę zasługuje również regulowany zagłówek pokryty tkaniną siatkową, a także szerokie, miękkie podłokietniki nastawne w trzech kierunkach. Wysokość foteli ustalić można za pomocą podnośnika o nośności do 120 kg. Poruszanie się na nich ułatwią duże kółka o średnicy 60 mm.







Genesis Astat 200 to podstawowy model z nowej serii, który ma świetnie sprawdzić się także w przestrzeni biurowej. Wyróżnia się oparciem pokrytym przewiewną tkaniną siatkową oraz piankowym siedziskiem. Fotel wyposażony został w mechanizm, który po odblokowaniu pozwala na swobodne odchylenie do tyłu. Jego stabilność ma gwarantować nylonowa pięcioramienna podstawa. Cena fotela Genesis Astat 200 została ustalona na 799 PLN. Produkt dostępny będzie w czarnej oraz czarno-czerwonej wersji kolorystycznej.





Genesis Astat 700 to fotel dla nieco bardziej wymagających graczy. Został on w całości pokryty tkaniną siatkową. Pozwala on na pełną regulację głębokości siedziska, oferując jednocześnie dostosowanie jego długości do wzrostu użytkownika. Co więcej, mechanizm regulacji kąta nachylenia oparcia umożliwia swobodne odchylenie oraz jego blokadę w dowolnej pozycji. Ostatnią cechą charakterystyczną tego modelu jest aluminiowa, pięcioramienna podstawa w kolorze czarnym, która dodaje fotelowi mocnego, gamingowego charakteru zwłaszcza w czerwonej wersji kolorystycznej. Cena fotela gamingowego Genesis Astat 700 została ustalona na 999 PLN. Produkt dostępny będzie w czarnej oraz czarno-czerwonej wersji kolorystycznej.



Oficjalna data premiery rynkowej została zaplanowana na 15 lipca b.r. Jednak dla tych bardziej niecierpliwych producent zapowiedział przedsprzedaż, która startuje już od 1 lipca. Wraz z nią można spodziewać się dodatkowego rabatu w wysokości 10% (tak aby klient otrzymał rekompensatę za okres oczekiwania na dostawę). Lista sklepów oferujących fotele Genesis Astat w przedsprzedaży: EURO, TERG, MEDIA MARKT, KOMPUTRONIK.



































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia