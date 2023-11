Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Genesis zaprezentował kontynuację popularnej linii akcesoriów dla graczy - gamingową podkładkę pod mysz Boron 500 XXL RGB Logo. To produkt skierowany zarówno do entuzjastów i profesjonalistów e-sportu, jak też casualowych graczy, poszukujących wyjątkowego połączenia stylu i funkcjonalności. Genesis Boron 500 XXL RGB Logo o wymiarach 80x40 cm pozwala na łatwe rozmieszenie na biurku zarówno myszy, jak i klawiatury zapewniając użytkownikom powierzchnię niezbędną do płynnego prowadzenia rozgrywki. Powłoka typu speed została opracowana z myślą o zagwarantowaniu graczom maksymalnej reaktywności, płynności ruchów i natychmiastowej odpowiedzi na każde polecenie.







Stabilność jest równie ważna co szybkość ruchu, dlatego producent wyposażył podkładkę w gumową warstwę antypoślizgową, która zabezpiecza przed niechcianymi przesunięciami w najbardziej intensywnych momentach gry. Ma to szczególne znaczenie w grach typu FPS i RTS, gdzie o zwycięstwie decydują niekiedy ułamki sekund.



Genesis Boron 500 XXL RGB Logo cechuje czarne wykończenie ozdobione dyskretnym logotypem Genesis. Na jej krawędziach umiejscowiono podświetlenie LED RGB oferujące aż 12 trybów świetlnych do wyboru. Użytkownik w łatwy sposób może nimi sterować za pomocą praktycznego przełącznika i to bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Całości dopełnia trwały, odpinany kabel USB o optymalnej długości 180 cm.



Nowa podkładka trafiła do polskich sklepów w prognozowanej cenie 99.90 PLN.

































Źródło: Info Prasowe - Entrymedia