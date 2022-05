Genesis Carbon 400M i 400XXL - oryginalne podkładki pod mysz

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Genesis wprowadziła właśnie na rynek nowe podkładki pod mysz z serii Carbon. Mowa o modelach 400M i 400XXL, które z pewnością przypadną do gustu osobom, którym znudziły się ciemne powierzchnie biurek i chcą oryginalnie wyglądającego produktu. Genesis Carbon 400M to gamingowa podkładka pod mysz o powierzchni 350 x 250 mm i grubości 3 mm. Wodoodporna faktura łączy w sobie cechy powierzchni typu speed i control. Zapewnia ona dość szybką reakcję przy krótkich ruchach, ale dzięki specjalnemu splotowi włókien pozwala też na zwiększoną kontrolę nad reakcją myszy. Podkładka jest kompatybilna ze wszystkimi rodzajami myszek, a jej gumowa, spodnia warstwa antypoślizgowa powinna zwiększać stabilność na każdym podłożu. Krawędzie podkładki są obszyte, dzięki czemu można zapomnieć o strzępieniu się materiału.







Genesis Carbon 400XL to gamingowa podkładka dla osób wymagających znacznie większej powierzchni roboczej. Cechuje się ona wymiarami 800 x 300 mm. Podobnie jak opisany powyżej model Carbon 400M, wyróżnia się wodoodporną warstwą wierzchnią, kompatybilnością z optycznymi i laserowymi myszkami, a także antypoślizgową, gumową powierzchnią spodnią.



Podkładki Genesis Carbon 400M i 400XXL zostały wycenione kolejno na 29.99 PLN i 59.90 PLN.



































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia