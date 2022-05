Nowe karty graficzne AMD Radeon RX 6000

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

AMD wprowadza dzisiaj do sprzedaży nowe karty graficzne, które tak jak pozostałe modele z rodziny RX 6000 bazują na architekturze AMD RDNA 2 i wykorzystują wysokiej przepustowości podsystem pamięci podręcznej AMD Infinity Cache™. AMD Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT oraz Radeon RX 6650 XT zapewniają jednak wyższe taktowanie rdzeni, szybszą pamięć GDDR6 i ulepszenia w zakresie firmware w porównaniu do dotychczasowych produktów, dzięki czemu są znakomitym rozwiązaniem dla graczy szukających potężnych GPU do gry odpowiednio w 4K, 1440p i 1080p na maksymalnych ustawieniach i przy najwyższej liczbie klatek na sekundę.







Tak jak pozostałe z rodziny RX 6000 oferują wiele zaawansowanych funkcji, w tym:

- AMD Software Adrenalin Edition, czyli rozbudowany sterownik, który w najnowszej, udostępnionej dziś wersji zapewnia nawet 10-procentowy wzrost wydajności w szeregu wybranych gier DX11, a także wprowadza nową wersję AMD Radeon Super Resolution 1.1 oraz obsługę wybranych procesorów AMD Ryzen 6000 z wbudowanym układem graficznym Radeon.

- AMD FidelityFX, czyli rosnący zestaw zaawansowanych i otwartych efektów dla deweloperów gier do ściągnięcia z GPUOpen.com. Wśród nich są m.in. obsługiwany już przez ponad 80 gier AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) 1.0, nadchodzący FSR 2.0 i wiele innych technik pozwalających ulepszyć grafikę, optymalizację lub sposób działania gier.

- AMD Smart Access Memory (SAM), czyli technologia, która zwiększa wydajność po sparowaniu karty graficznej AMD Radeon RX 6000, wybranych procesorów AMD Ryzen i płyty głównej z chipsetem z serii AMD 500.



Nowe karty graficzne są od dziś wprowadzane do sprzedaży przez firmy takie jak ASRock, ASUS, BIOSTAR, Gigabyte, MSI, Sapphire, PowerColor, XFX i Yeston.





Firma AMD ogłosiła dziś także listę pierwszych gier, które otrzymają obsługę FSR 2.0, czyli przełomowej technologii temporalnego skalowania obrazu, która zwiększa liczbę klatek na sekundę w obsługiwanych grach przy podobnej lub nawet lepszej jakości obrazu niż w natywnej rozdzielczości. Funkcja ta obsługiwana jest przez produkty AMD, jak i konkurencji. Pierwszą grą, która już 12 maja 2022 roku otrzyma obsługę FSR 2.0 będzie DEATHLOOP, a w kolejnych miesiącach otrzymają je następujące tytuły (kolejność alfabetyczna):

- Asterigos,

- Delysium,

- EVE Online,

- Farming Simulator 22,

- Forspoken,

- Grounded,

- Microsoft Flight Simulator,

- NiShuiHan,

- Perfect World Remake,

- Swordsman Remake,

- Unknown 9: Awakening.





Ponadto firma AMD zapowiedziała dzisiaj także nadchodzącą edycję popularnej promocji AMD Radeon Raise the Game, w ramach której gracze mogą otrzymać bezpłatnie gry przy zakupie kwalifikujących się kart graficznych z rodziny AMD Radeon RX 6000 w biorących w niej udział sklepach. Gracze kupujący objęty promocją sprzęt otrzymają kod, który będą mogli zrealizować, jak tylko promocja wystartuje w tym kwartale. Wśród oferowanych gier będą m.in. popularny Saints Row i Sniper Elite 5. Więcej tytułów i dalsze szczegóły akcji zostaną przedstawione w momencie jej uruchomienia.



























Źródło: Info Prasowe / AMD