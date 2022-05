Premiera - SPC Gear LIX Wireless i LIX Plus Wireless

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Z pomocą nowych, lekkich myszek SPC Gear LIX Wireless oraz LIX Plus Wireless uwolnisz się od przewodów! Bezprzewodowa łączność w standardzie 2,4 GHz zapewnia stabilne połączenie bez opóźnień, a długi czas działania na zasilaniu akumulatorowym i szybkie ładowanie pozwalają cieszyć się wysoką precyzją przez wiele godzin. Obudowa w formie plastra miodu sprawia, że „gryzonie” LIX z serii Wireless są lekkie, a dłoń mniej się grzeje. Myszki zostały wyposażone w wysokiej klasy podzespoły, dzięki którym niestraszny im żaden wirtualny pojedynek, a konfigurowalne podświetlenie RGB rozświetli Twoje stanowisko komputerowe.







BEZ PRZEWODÓW, BEZ OGRANICZEŃ

Stabilna i wolna od opóźnień łączność bezprzewodowa 2,4 GHz w myszkach LIX Wireless oraz LIX Plus Wireless pozwoli Ci cieszyć się niezrównaną precyzją i wygodą użytkowania bez ograniczeń! Dodatkowo takie rozwiązanie sprzyja utrzymaniu porządku na biurku — w końcu im mniej przewodów, tym lepiej. Ponadto nie musisz się obawiać, że zgubisz odbiornik USB, bo można go schować do magnetycznego schowka na spodzie urządzenia.



SENSORY STWORZONE, ABY WYGRYWAĆ

Sercami myszek z serii LIX Wireless są sensory marki PixArt (PAW3370 w LIX Plus Wireless oraz PAW3335 w LIX Wireless), zaprojektowane z myślą o modelach bezprzewodowych. Ich niezrównana dokładność (odpowiednio: 19000 oraz 16000 DPI), szybkość reakcji (10.16 m/s), możliwość zmiany LOD (Lift-Off Distance) między 1 mm a 2 mm i brak opóźnień zapewnią Ci przewagę na wirtualnym polu walki! Charakteryzują się także bardzo niskim poborem energii, co przekłada się na dłuższy czas działania na zasilaniu akumulatorowym.



NIEZRÓWNANA WYTRZYMAŁOŚĆ

Aby sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających użytkowników, myszki LIX Wireless oraz LIX Plus Wireless zostały wyposażone w długowieczne mikroprzełączniki marki Kailh. Ich wysoka wytrzymałość (Kailh GM 4.0 w LIX Wireless — 60 milionów kliknięć, Kailh GM 8.0 w LIX Plus Wireless — 80 milionów kliknięć) oraz błyskawiczna reakcja na wciśnięcie sprawiają, że zaskarbiły sobie serca wielu miłośników elektronicznej rozrywki na całym świecie, zyskując opinię jednych z najlepszych mikroprzełączników do myszek.



LEKKA, PRZEWIEWNA KONSTRUKCJA

Obudowa w formie plastra miodu w myszkach LIX z serii Wireless nie tylko obniża wagę urządzenia — do zaledwie 69 g — ale także sprawia, że dłoń mniej się grzeje. Ta ostatnia cecha przydaje się zwłaszcza w upalne letnie dni lub podczas najbardziej wyczerpujących potyczek — przewiewna konstrukcja zapewnia cyrkulację powietrza, które chłodzi dłoń gracza. Niska waga wraz z wyprofilowanymi ślizgaczami PTFE sprawiają ponadto, że myszka gładko sunie po podkładce, i ułatwiają jej kontrolowanie. Niska bezwładność „gryzoni” przekłada się na mniejsze zmęczenie mięśni dłoni, a tym samym na większą skuteczność w trakcie dłuższej rozgrywki.



DŁUGIE GRANIE, SZYBKIE ŁADOWANIE

Niezwykle energooszczędne sensory w połączeniu ze sporym akumulatorem pozwoliły na stworzenie myszek, które długo działają po naładowaniu. Gdy poziom energii spada poniżej 25%, myszka sygnalizuje to migającym na czerwono podświetleniem rolki — wtedy wystarczy podpiąć ją do źródła energii poprzez nowoczesne złącze USB typu C za pomocą wyjątkowo elastycznego i miękkiego przewodu w oplocie typu „paracord”. W trakcie ładowania oczywiście można dalej korzystać z myszki.



PODŚWIETLENIE ARGB

Za sprawą zaawansowanego, adresowalnego podświetlenia RGB rolki, logo oraz paska na dole użytkownik może dostosować wygląd myszek LIX Wireless do swoich upodobań i stylu stanowiska komputerowego. Zmiany wprowadza się poprzez oprogramowanie, w którym dostępnych jest wiele efektów iluminacji (między innymi stałe, jednokolorowe podświetlenie, wielokolorowa fala czy też pulsujące i zmieniające się barwy).



KAŻDA FUNKCJA W ZASIĘGU RĘKI

Myszki LIX Wireless oprócz tego, że mają wydajne podzespoły i przemyślaną konstrukcję, pozwalają dostosować wiele kluczowych ustawień za pośrednictwem oprogramowania. Użytkownik może konfigurować nie tylko podstawowe funkcje, takie jak efekt podświetlenia i czułość (DPI), ale również zmienić LOD (Lift-Off Distance), tworzyć własne makra, przeprogramować każdy z sześciu konfigurowalnych przycisków (w tym dwa na lewym boku myszy), a nawet zmienić opóźnienie kliknięcia głównych przycisków (debounce time).



Cen nie podano.



































Źródło: Info Prasowe / SPC Gear