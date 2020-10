Genesis Irid 513 i Irid 515 - z podświetleniem i bez

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Genesis Irid 513 ARGB i 515 ARGB to obudowy z dwóch różnych segmentów. Pierwsza z nich to kompaktowa konstrukcja micro tower, podczas gdy druga to przestronne midi tower z miejscem na płyty główne E-ATX. Oba modele łączy obecność ażurowego, frontowego panelu z elementami ze szczotkowanego aluminium. Ułatwia on zasysanie chłodnego powietrza i pozwala na podziwianie efektów świetlnych w wersjach z podświetleniem ARGB. W modelach Genesis Irid 513 ARGB i 515 ARGB znajdują się odpowiednio trzy i cztery fabryczne wentylatory z iluminacją LED.







Mają one po 120 mm średnicy i zostały rozmieszczone tak, aby zapewnić ciąg powietrza wewnątrz obudowy - jeden jest wypustowy i pozostałe to wpustowe. W wersjach bez podświetlenia LED producent oferuje po dwa śmigła, które mają charakteryzować się niskim poziomem emitowanego hałasu.



Fani przeciągów w obudowie mogą dołożyć kolejne wentylatory. Obudowa Genesis Irid 513 ARGB pozwala na instalację do pięciu sztuk, a Irid 515 ARGB sześciu. Oba warianty umożliwiają montaż dwóch chłodnic wody, z których przednia może mieć maksymalnie 280 mm długości, a górna 240 mm. Decydując się na aktywne chłodzenie CPU, należy wybierać modele o wysokości do 160 mm. W komplecie są trzy filtry przeciwkurzowe.



Obudowy Genesis Irid 513 ARGB i 515 ARGB oferują miejsce na karty graficzne o długości do 370 mm. W modelach micro tower zmieszczą się też cztery karty rozszerzeń i do pięciu dysków. Nabywcy pełnowymiarowych midi tower mogą dołożyć trzy kolejne karty PCIe. Niezależnie od formatu obudowy, standardem są duże okna ze szkła hartowanego i panele I/O z trzema portami USB (w tym jednym 3.0) i złączami audio mini-jack.



Modele ARGB mają ponadto zintegrowany kontroler wentylatorów ARGB z kontrolą obrotów PWM. Nowości z logo Genesis już powinny trafiać do sklepowych ofert. Ich sugerowane ceny detaliczne są następujące:



• Genesis Irid 513 - 249 PLN (model bez podświetlenia)

• Genesis Irid 513 ARGB - 369 PLN

• Genesis Irid 515 - 259 PLN (model bez podświetlenia)

• Genesis Irid 515 ARGB - 399 PLN.



































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia