Gamingowy headset KRUX Clankz z RGB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Słuchawki to najważniejszy element ekwipunku gracza, który pozwala mu się odciąć od normalnego i nudnego świata. Dzięki nim, przestaniesz słyszeć to natarczywe paplanie zza pleców, a zaczniesz słyszeć kroki wroga. W osiągnięciu pełnej synchronizacji z postacią, pomogą nasze słuchawki KRUX Clankz, które są w stanie zagłuszyć środowisko oraz przenieść cię w objęcia właśnie trwającej przygody, a wszystko to za pomocą dwóch muszli i kabla. Dzięki złączu Jack 3.5 Clankz może zostać połączony z komputerem, konsolą, smartphone oraz wszystkim innym co posiada na swoim pokładzie Jacka.







Nasze słuchawki KRUX Clankz wyposażyliśmy w wytrzymałe przetworniki o średnicy 50 mm, które są w stanie dostarczyć dźwięki z pasma idealnie dostosowanego do ludzkiego ucha. I Ty wiesz i my wiemy, sprzęt dla graczy nie ma lekko, dlatego w KRUX Clankz zostały wykonane z bardzo elastycznego materiału. Pałąk można niemal zawiązać na supeł. Jest odporny, co czyni go idealnym narzędziem do odstresowania się po nieudanej akcji w CS-iku. Zadbaliśmy również o kabel, a jego długość to 200 cm.



Jeżeli chcesz pogadać ze znajomymi, ale obawiasz się podsłuchujących tajnych agencji chcących wyciągnąć z ciebie wrażliwe dane, będziesz zadowolony z tego rozwiązania! KRUX Clankz posiada oddzielny kabel Jack 3,5 do podłączenia mikrofonu. W razie czego, można wyciszyć mikrofon „z łapy” za pomocą przycisku znajdującego się na pilocie, który to znajduje się na kablu. Chcesz być pewny, że nie powiesz nic głupiego. Mikrofon wyłapie od szeptu, aż po wybuch radości, uważaj więc, aby nie ogłuszyć kolegów. A propos kolegów, charakterystyka mikrofonu pozwala na zgromadzenia wokół niego i wspólne nadawanie wiadomości.



Iluminacja w słuchawkach KRUX Clankz jest zasilana poprzez port USB. W wypadku nagłej potrzeby wygaszenia wszystkiego, wystarczy energicznie pociągnąć za kabel (nie polecamy, można zniszczyć sprzęt) w celu uniknięcia przypału, albo innego nigdzie nie opisanego jeszcze problemu.



Przewidywana cena KRUX Clankz, to 99 PLN.





Dane techniczne słuchawek KRUX Clankz:

• Kod produktu: KRX0030

• Konstrukcja: Nauszne

• Typ: Słuchawki dla graczy

• Interfejs: Jack 3,5 mm

• Zmiana głośności: Pilot na przewodzie

• Przetwornik: φ50

• Impedancja: 32 Ω

• Charakterystyka częstotliwościowa: 20 Hz ~ 20 Khz

• Wymiary [mm]: 275x200x90

• Długość kabla [cm]: 200

• Waga [g]: 270

• Mikrofon: Tak

• Podświetlenie: Tak

































Źródło: Info Prasowe / KRUX