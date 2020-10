SPC Gear LIX (Plus) Onyx White

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

SPC Gear LIX Onyx White to nowa odsłona myszek LIX oraz LIX Plus w zupełnie odmienionej wizualnie wersji. Nazwa tych dwóch modeli bezpośrednio nawiązuje do ich ultralekkiej wagi 59 gramów – w rzymskim systemie liczbowym „LIX”. Ich niewielki ciężar wraz z obudową o strukturze plastra miodu i teflonowymi ślizgaczami sprawia, że „gryzonie” z łatwością suną po podkładce. Długi i niezwykle miękki przewód w oplocie ułatwia prowadzenie myszek. Za dokładne rejestrowanie ruchów dłonią odpowiadają wielokrotnie nagradzane sensory Pixart 3325 oraz Pixart PMW3360. Świetny osprzęt myszek dopełniają wytrzymałe przełączniki marki Omron.







Onyks to czarny minerał, znany ze swojego przykuwającego oko wyglądu i wysokiej wytrzymałości. Jego jasna odmiana jest znacznie rzadziej spotykana w przyrodzie i charakteryzuje się połączeniem barwy białej z odcieniami szarości. Nawiązaniem do tego jest oczywiście wzornictwo nowej wersji Onyx White myszek SPC Gear LIX oraz LIX Plus. Wyróżniają się one wizualnie dzięki zastosowaniu wytrzymałego białego tworzywa sztucznego wraz z szarymi akcentami.



Podczas rozgrywki wieloosobowej („multiplayer”) najważniejsza dla gracza jest szybkość. Krótki czas reakcji to jednak nie wszystko, a równie ważne co szybka ręka jest także precyzyjna i responsywna mysz. LIX Onyx White oraz LIX Plus Onyx White charakteryzują się więc niską wagą, wynoszącą jedynie 59 gramów, dzięki czemu zredukowany został efekt bezwładności ruchu ręki. Miękki kabel w oplocie z łatwością układa się na biurku, nie przeszkadza też podczas grania i daje wrażenie obcowania z myszką bezprzewodową. Dodatkowo: struktura plastra miodu skutecznie pomaga w utrzymaniu „gryzonia” w dłoni, obniżając jej temperaturę.



W trakcie najgorętszych cyfrowych bitew ważne jest, aby gracz mógł polegać na swojej myszce pod każdym względem. Dlatego LIX Onyx White została wyposażona w niezwykle celny i responsywny sensor PIXART PMW3325, natomiast model LIX Plus w jeszcze szybszy PIXART PMW3360. Jego ekstremalna szybkość rejestrowania ruchu – aż do 6,35 m/s – i szeroki zakres rozdzielczości, wynoszący od 200 do aż 12000 DPI – sprawiają, że każdy ruch dłonią jest idealnie odwzorowany na ekranie monitora.



Dodatkowo, dzięki wytrzymałym mikroprzełącznikom marki OMRON w obu modelach (żywotność przełączników została określona na dziesiątki milionów kliknięć), wszystkie polecenia zostaną poprawnie zarejestrowane przez komputer. Myszki zostały wyposażone w 6 konfigurowalnych przycisków, z czego dwa znajdują się na lewej ściance pod kciukiem.



Estetycznie dobrane stanowisko komputerowe to chluba każdego gracza. Możliwość wizualnego dostosowania poszczególnych elementów biurka pozwala użytkownikowi wyrazić siebie i swoje zamiłowanie do elektronicznej rozrywki. SPC Gear LIX Onyx White i SPC Gear LIX Plus Onyx White oferują możliwość zmiany sposobu podświetlenia trzech miejsc w obudowie – paska na spodzie konstrukcji, logo ukrytego pod karbowaną obudową oraz rolki. Wielofunkcyjne oprogramowanie pozwala wybrać jedno z 10 różnych efektów, dzięki czemu „gryzonie” mogą zabłysnąć między innymi tęczową falą, pojedynczym kolorem bądź wielobarwną karuzelą.



Obudowa o strukturze plastra miodu poprawia chwyt myszek, zmniejsza ich wagę i obniża temperaturę dłoni. W trosce o żywotność urządzenia, postawiono na dodatkową ochronę znajdującej się wewnątrz płytki PCB przed niechcianą wilgocią i kurzem. Ta zaawansowana powłoka skutecznie zabezpiecza elektronikę wewnątrz SPC Gear LIX Onyx White oraz SPC Gear LIX Plus Onyx White.



Oprogramowanie myszek LIX Onyx White oferuje szereg różnych funkcji i ustawień, umożliwiających dostosowanie poszczególnych parametrów pod własne preferencje. Pozwala tworzyć i zapisywać profile, a także przechowywać je w pamięci myszy. Aplikacja umożliwia między innymi:

• zmianę czułości kursora,

• dostosowanie wielokolorowego podświetlenia RGB, z możliwością wyboru jednego z wielu przykuwających oczy efektów oraz ustawienia dowolnej barwy i jasności,

• dostęp do rozbudowanego narzędzia do tworzenia i zapisywania makr, a także funkcję konfigurowania każdego z 6 przycisków.



Przewidywane ceny:

• SPC Gear LIX Onyx White: 119 PLN

• SPC Gear LIX Plus Onyx White: 179 PLN































Źródło: Info Prasowe / SPC Gear