Router stacjonarny ZTE MC801A dla sieci 5G

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

NTT System, dystrybutor sprzętu marki ZTE wprowadza do sprzedaży routery pracujące w sieciach 5G. W ofercie dystrybutora jest już dostępny pierwszy model - ZTE MC801A. Dla krajowych użytkowników kluczową zaletą MC801A jest wsparcie standardu DSS (Dynamic Spectrum Sharing), umożliwiającego implementację technologii 5G na dostępnych w naszym kraju pasmach LTE. Maksymalna teoretyczna szybkość transferu danych wynosi aż 4.2 Gb/s przy pobieraniu (2.4 Gb LTE + 1.8 Gb/s 5G) i do 600 Mb/s przy wysyłaniu. Praktyczny transfer zależy od lokalnych warunków sieci danego operatora. Urządzenie współpracuje z kartami SIM wszystkich polskich operatorów komórkowych.







Zastosowana w routerze antena wielokierunkowa odbiera sygnały z różnych stron i pod różnymi kątami. Wbudowane Wi-Fi obsługuje oba pasma – 2.4 oraz 5 GHz w najnowszym standardzie WIFI 6. Parametry routera (takie jak siła sygnału, praca w sieci 4G i 5G, stan sieci Wi-Fi oraz zasilania) obrazowane są przez wskaźniki LED



Warto dodać, że urządzenie zostało wyróżnione nagrodą iF Design Award 2019 za szczególnej urody wzornictwo. Górna obudowa została ozdobiona rozetą z owalną szczeliną, która umożliwia wentylację. Zastosowany tu unikatowy system chłodzenia, niewymagający wentylatora wydatnie przekłada się na cichszą pracę routera.



ZTE MC801A kosztuje dla końcowego odbiorcy 1999 PLN i jest dostępny zarówno w sklepie detalicznym dystrybutora, jak u partnerów detalicznych NTT System. W ofercie NTT System będą niebawem dostępne kolejne modele routerów ZTE w tym MC7010 i Axon 11 5G.

















Źródło: Info Prasowe / NTT