CORSAIR - premiera myszek KATAR PRO

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR wprowadził do sprzedaży dwie nowe myszki dla graczy – KATAR PRO WIRELESS z technologią SLIPSTREAM WIRELESS oraz ultralekką KATAR PRO. Premierowe produkty, ważące odpowiednio zaledwie 96 g i 69 g, są najlżejszymi bezprzewodowymi i przewodowymi myszkami w ofercie CORSAIR, które świetnie sprawdzają się do m.in. dynamicznych gier FPS. Obie wersje KATAR PRO wyróżniają się bardzo przystępną ceną i oferują programowalne przyciski oraz kompaktowy, symetryczny kształt nadający się idealnie do chwytania całą dłonią lub koniuszkami palców.







KATAR PRO WIRELESS gwarantuje szybką łączność bezprzewodową z opóźnieniami poniżej 1 ms dzięki zastosowaniu unikatowej technologii CORSAIR SLIPSTREAM WIRELESS. Myszka zasilana jest jedną baterią AA, która gwarantuje do 135 godzin czynnego użytkowania. Wersja bezprzewodowa oferuje sensor optyczny o rozdzielczości 10 000 DPI oraz trzy opcje ustawienia DPI, które można przełączać na bieżąco za pomocą dedykowanego przycisku. Działanie wszystkich sześciu przycisków KATAR PRO WIRELESS można w pełni zaprogramować przy użyciu CORSAIR iCUE. Oprogramowanie umożliwia także łączenie kilku poleceń w pojedyncze makra uruchamiane jednym kliknięciem czy zmianę mapowania przycisków.



KATAR PRO waży zaledwie 69 g i tuż po wyjęciu z pudełka jest gotowa do działania w trybie plug-and-play. Zapewnia precyzję niezbędną podczas najbardziej wymagających internetowych zmagań dzięki sensorowi optycznemu PixArt o rozdzielczości 12 400 DPI i przyciskowi do zmiany DPI (do 3 profili). Podobnie jak jej wersję bezprzewodową, przewodowy KATAR PRO można w szerokim zakresie konfigurować przy użyciu oprogramowania CORSAIR iCUE: regulować DPI, dodawać makra, zmieniać mapowanie przycisków albo dostosowywać podświetlenie przy użyciu ogromnej palety kolorów i gotowych efektów świetlnych.



Myszki KATAR PRO oraz KATAR PRO WIRELESS są już dostępne w sprzedaży w europejskim sklepie internetowym firmy CORSAIR. Do Polski premierowe produkty trafią najpierw do sieci sklepów RTV Euro AGD do połowy października br. w sugerowanej cenie detaliczne 99 PLN za KATAR PRO i 219 PLN za KATAR PRO WIRELESS. Sprzęt kalifornijskiego producenta jest objęty dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.





























Źródło: Info Prasowe / Corsair