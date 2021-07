Genesis Krypton 200 i 220 - lekkie i efektowne myszki dla graczy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Ważą niecałe 80 gramów. W posagu wnoszą programowalne przyciski, wewnętrzną pamięć i podświetlenie RGB, które pozwala stworzyć unikalny klimat. Oto nowe, ergonomicznie wyprofilowane myszki Genesis Krypton 200 i Krypton 220.

Pierwszą z nowości jest Genesis Krypton 200. Mysz jest wyposażona w sensor optyczny o rozdzielczości 6400 DPI, który ma zapewnić oczekiwaną przez graczy precyzję. Jego czułość można regulować wybierając jeden z sześciu poziomów, a aktualne ustawienie obrazuje wskaźnik. Producent chwali się, że gryzoń posiada ciche przełączniki, które mają docenić nocne marki.







Genesis Krypton 200 oferuje sześć programowalnych przycisków. Ich nastawy można zmieniać z poziomu oprogramowania. Pozwala ono m.in. na przypisanie im nowych funkcji oraz nagrywanie makr. Czarną, matową obudowę urozmaica podświetlenie RGB LED z efektem PRISMO. Podświetlane są logo producenta i subtelny pas LED wkomponowany w tylną część korpusu.



Iluminację posiada także model Genesis Krypton 220. Wyróżnia się on nieco bardziej agresywnym kształtem i pasem diod, który wyraźnie zachodzi na boki obudowy. Inne są też przełączniki główne, w kontekście których pojawia się deklaracja o żywotności do 10 milionów kliknięć. Niezmieniona pozostała liczba przycisków oraz możliwości ich konfiguracji.



Obie prezentowane myszki cechują się niską wagą, która wynosi 76 gramów (Krypton 220) lub 77 gramów (Krypton 200). Gryzonie posiadają wbudowaną pamięć, w której zapisywane są ustawienia. Każdy z nich ma radzić sobie z przyspieszeniami rzędu 22 G i śledzeniem z szybkością do 66 cali na sekundę. Raportowanie odbywa się z częstotliwością 1000 Hz.



Myszki Genesis Krypton 200 i Krypton 220 łączą się z PC drogą przewodową. W obu przypadkach kable USB mają po 1.8 metra długości. Urządzenia kompatybilne z najpopularniejszymi systemami operacyjnymi trafią do sprzedaży w ciągu kilku najbliższych tygodni. Ich ceny nie zostały ujawnione, jednak najprawdopodobniej nie przekroczą stu złotych.

































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia