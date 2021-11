Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Headset Genesis Neon 600 RGB White to ubrany w białe szaty, dostępny już model Neon 600 RGB. Gracze mogą więc liczyć na mechanizm, który płynnie i w pełni automatycznie dostosowuje słuchawki do ich głów oraz na obszyte ekoskórą piankowe nauszniki. Jest też podświetlenie RGB, które pozwala ożywić konstrukcję, a także dopasować wygląd słuchawek do pozostałego sprzętu czy wystroju wnętrza. Wybór jednego z dziewięciu kolorów umożliwia przycisk umiejscowiony na muszli. Nie zabrakło również regulacji głośności pokrętłem umieszczonym na jednej ze słuchawek. W przypadku headsetu Genesis Neon 600 RGB White dźwięk jest generowany poprzez przetworniki o średnicy 50 milimetrów.







Producent obiecuje wysoką jakość brzmienia, szczegółowość i precyzyjne pozycjonowanie tak kluczowe w wielu rozgrywkach. Płynną komunikację z graczami ma zapewnić zintegrowany, dookólny mikrofon umieszczony na elastycznym ramieniu.



Słuchawki dla graczy Genesis Neon 600 RGB White posiadają tradycyjne wtyczki mini-jack 3,5 mm. Zasilanie jest z kolei dostarczane za pomocą interfejsu USB. Przewody o długości 2,3 metra są zabezpieczone oplotem. Osoby, które chciałyby zaopatrzyć się w biały wariant headsetu, będą musiały poczekać kilka dni, aż dotrze on na sklepowe półki.



Sugerowana cena detaliczna została ustalona na około 179 PLN.





Dane techniczne:

• model: Neon 600 RGB White

• typ słuchawek: nagłowne, wokółuszne

• przetworniki: dynamiczne, o średnicy 50 mm

• pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz

• impedancja: 32 Ohm

• dynamika: 108 dB

• mikrofon:

- czułość: -48 dB

- pasmo przenoszenia: 100 Hz - 20 kHz

• interfejs:

- 2 x mini-jack 3,5 mm (3-polowy)

- 1 x USB (zasilanie)

• przewód: tekstylny o długości 2.3 metra



































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia