Genesis Nitro 440 G2 - jeszcze wygodniej

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nitro 440 G2 to nowa wersja fotela gamingowego Nitro 440. Produkt został zaprojektowany z myślą o graczach oczekujących nienachalnego designu oraz komfortu podczas wielogodzinnych sesji. Ważnym atutem są dołączone poduszki (lędźwiowa i zagłówkowa) - dzięki nim gracze mogą liczyć na ergonomię i zdrową pozycję podczas rozgrywki. Uniwersalny wygląd ma z kolei sprawić, że krzesło będzie pasować zarówno do typowego stanowiska gracza, jak i np. do salonu czy sypialni. Względem pierwszej wersji fotela model Nitro 440 G2 usprawniony został w kilku ważnych aspektach.







Tym razem producent zastosował metalową podstawę w celu usztywnienia konstrukcji. Ponadto krzesło posiada powiększone nylonowe kółka z 50 do 60 mm pokryte powłoką CareGlide zmniejszającą ryzyko zarysowania podłogi. Zmianie uległy także podłokietniki, które dotychczas nie oferowały żadnej regulacji. W modelu G2 będzie można liczyć na swobodną zmianę ich wysokości (regulacja 1D). Fotel Genesis Nitro 440 G2 przeznaczony jest dla osób o wzroście od 165 do 195 cm i wadze do 120 kg. Zarówno oparcie, jak i siedzisko pokryte zostały eko-skórą oraz łatwą w czyszczeniu, przewiewną i odporną na ścieranie tkaniną, która powinna sprawdzić się nawet podczas wielogodzinnego grania w upalne dni. Nie mogło zabraknąć także mechanizmu Buterfly zapewniającego funkcję bujania.



Fotel Genesis Nitro 440 G2 jest już dostępny w sklepie Genesis w cenie 649 PLN.





Specyfikacja produktu:

• Materiał obicia oparcia: Eko skóra, Tkanina

• Materiał obicia siedziska: Eko skóra, Tkanina

• Materiał podstawy: Metal

• Materiał kółek: Nylon z powłoką CareGlide

• Rozmiar kółek: 60 mm

• Konstrukcja: Drewniano-metalowa

• Rekomendowany wzrost: od 160 do 195 cm

• Dopuszczalna waga: 120 kg

• Zagłówek: Poduszka

• Regulacja podłokietników: 1D

• Regulacja wysokości podłokietników: od 26.5 do 33.5 cm

• Regulacja wysokości siedziska: od 45 do 52 cm

• Poduszka lędźwiowa: Tak

• Maksymalny kąt odchylenia oparcia: 150°

• Funkcja bujania: Tak

• Mechanizm fotela: Buttefly

• Podnośnik gazowy: Klasa 3

• Głębokość siedziska: 50 cm

• Szerokość siedziska: 52.5 cm

• Szerokość oparcia: 55.5 cm

• Wysokość oparcia: 83 cm

• Wysokość fotela: od 126 do 133

































Źródło: Info Prasowe - Entrymedia