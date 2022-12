Genesis Nitro 710 i Nitro 720 - nowe gamingowe fotele

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 3

Firma Genesis dodała właśnie do swojej oferty gamingowe fotele Nitro 710 i Nitro 720. Produkty wyróżniają się wieloma możliwościami regulacji, a także nietypowymi wariantami kolorystycznymi. Genesis Nitro 710 to fotel z szerokim oparciem i siedziskiem, który został wykonany ze skóry ekologicznej. Model ten wyróżnia się oryginalną, biało-różową stylistyką i bazuje na metalowej konstrukcji wypełnionej pianką odporną na odkształcenia. Siedzisko oparte jest na pasach podtrzymujących grubą, wytrzymałą piankę. Fotel wyposażony został w mechanizm z funkcją bujania.







Całość posiada regulację wysokości, możliwość zmiany kąta odchylenia oparcia oraz regulowane podłokietniki 2D (góra/dół, prawo/lewo). Genesis Nitro 710 cechuje się również dużymi kółkami o średnicy 60 mm z powłoką CareGlide, ergonomiczną poduszką zagłówkową i pod lędźwie, nylonową pięcioramienną podstawę oraz podnośnikiem gazowym z nośnością do 150 kg.



Cena fotela Genesis Nitro 710 została ustalona na 950 PLN. Produkt dostępny jest wyłącznie w biało-różowej wersji kolorystycznej.





Specyfikacja techniczna fotela Genesis Nitro 710:

• Kolor: biało-różowy

• Materiał obicia oparcia: eko skóra

• Materiał obicia siedziska: eko skóra

• Materiał podstawy: nylon

• Materiał kółek: nylon z powłoką CareGlide

• Rozmiar kółek [mm]: 60

• Konstrukcja: metalowa

• Rekomendowany wzrost [cm]: od 160 do 195

• Dopuszczalna waga [kg]: 150

• Zagłówek: poduszka

• Regulacja podłokietników: 2D

• Regulacja wysokości podłokietników [cm]: od 28 do 36

• Regulacja wysokości siedziska [cm]: od 47.5 do 54.5

• Poduszka lędźwiowa: tak

• Maksymalny kąt odchylenia oparcia [°]: 135

• Funkcja bujania: tak

• Mechanizm fotela: Butterfly

• Podnośnik gazowy: klasa 4

• Głębokość siedziska [cm]: 50

• Szerokość siedziska [cm]: 62

• Szerokość oparcia [cm]: 60

• Wysokość oparcia [cm]: 83.5

• Wysokość fotela [cm]: od 129 do 136

• Waga [kg]: 19







Genesis Nitro 720, to fotel dla nieco bardziej wymagających użytkowników. Produkt posiada wszystkie najważniejsze cechy modelu Nitro 710, jednak wyróżnia się regulowanymi podłokietnikami 3D (góra/dół, przód/tył, lewo/prawo), a także metalową pięcioramienną podstawą. Ponadto model ten dostępny jest także w czarno-czerwonym wariancie, który pokryty jest tkaninami i skórą.



Cena fotela Genesis Nitro 720 została ustalona na 999 PLN. Produkt dostępny jest w biało-różowej lub czarno-czerwonej wersji kolorystycznej.





Specyfikacja techniczna fotela Genesis Nitro 720:

• Kolor: biało-różowy lub czarno-czerwony

• Materiał obicia oparcia: eko skóra (biało-różowy) lub tkanina/skóra (czarno-czerwony)

• Materiał obicia siedziska: eko skóra (biało-różowy) lub tkanina (czarno-czerwony)

• Materiał podstawy: metal

• Materiał kółek: nylon z powłoką CareGlide

• Rozmiar kółek [mm]: 60

• Konstrukcja: metalowa

• Rekomendowany wzrost [cm]: od 160 do 195

• Dopuszczalna waga [kg]: 150

• Zagłówek: poduszka

• Regulacja podłokietników: 3D

• Regulacja wysokości podłokietników [cm]: od 28 do 36

• Regulacja wysokości siedziska [cm]: od 46.5 do 53.5

• Poduszka lędźwiowa: tak

• Maksymalny kąt odchylenia oparcia [°]: 135

• Funkcja bujania: tak

• Mechanizm fotela: Butterfly

• Podnośnik gazowy: klasa 4

• Głębokość siedziska [cm]: 50

• Szerokość siedziska [cm]: 62

• Szerokość oparcia [cm]: 60

• Wysokość oparcia [cm]: 83.5

• Wysokość fotela [cm]: od 128 do 135

• Waga [kg]: 20





































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia