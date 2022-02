Genesis Oxid 850 RGB - chłodzenie laptopa...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Genesis Oxid 850 RGB to podstawka chłodząca pod laptopy z ekranami o maksymalnej przekątnej do 17,3”. Sprawne odprowadzanie ciepła z wnętrza notebooka ma zapewnić zestaw pięciu wentylatorów. Główny o średnicy 140 mm pracuje z prędkością do 2500 obrotów na minutę. Pozostałe cztery mają po 60 mm i wykonują 1100 obrotów na minutę. Taka konfiguracja pozwala na przepływ powietrza na poziomie blisko 120 metrów sześciennych na godzinę. Wentylatory umieszczone w podstawce Genesis Oxid 850 RGB są przykryte perforowaną taflą aluminium, natomiast pozostałą część obudowy wykonano z trwałego materiału ABS. Całość ma za zadanie utrzymać konstrukcję laptopa oraz sprawnie odbierać ciepło z jego wnętrza. Dodatkowo użytkownik może skorzystać z sześciostopniowej regulacji pochylenia podstawki, co ułatwia dopasowanie ekranu i pulpitu roboczego do własnych potrzeb.







Gracze docenią także obecność podświetlenia RGB, w które wyposażono główny wentylator. To rozwiązanie może stanowić uzupełnienie stanowiska gamingowego, wraz z efektami świetlnymi innych peryferiów, jak myszka czy słuchawki. W razie konieczności iluminację można w każdej chwili wyłączyć. Ponadto producent zadbał również o trójstopniową regulację prędkości wentylatorów, co pozwala obniżyć szum emitowany przez podstawkę - maksymalnie wynosi on 56 dB.



Podstawka Genesis Oxid 850 RGB zasilana jest przez jeden z dwóch wbudowanych portów USB 2.0, co zapobiega utracie dostępnych złącz przy zasilaniu z poziomu laptopa. Cała konstrukcja waży ok. 1.4 kg.



Produkt ma być dostępny w sprzedaży w najbliższych dniach, a jego cena wyniesie 199 PLN.





Dane techniczne:

• model: Oxid 850 RGB

• wymiary: 400 x 250 x 45 mm

• materiały: aluminium, ABS

• wentylatory:

- centralny: 140 mm, 2500 obr./min. (+/- 10%)

- towarzyszące: 4 x 60 mm, 1100 obr./min. (+/- 10%)

• przepływ powietrza: około 118 m sześciennych/h

• natężenie szumu: do 56 dB(A)

• złącza: 2 x USB









































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia