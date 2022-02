Xiaomi - Seria Redmi Note powraca...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

We wtorek, 22 lutego w Polsce zadebiutuje seria smartfonów Redmi Note 11: Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S oraz Redmi Note 11. Telefony wyposażono w aparat główny 50 MP, co oznacza szczegółowe i duże zdjęcia. Rejestrowane przez niego obrazy mają wyższy zakres dynamiki i czułości kolorów, z doskonałymi rezultatami nawet w słabym świetle. Ultraszerokokątny aparat 8 MP rozszerza perspektywę dzięki kątowi widzenia 118 stopni, a aparat makro 2 MP pozwala uchwycić najdrobniejsze szczegóły z bliska. Dodatkowo, czujnik głębi o rozdzielczości 2 MP w Redmi Note 11 pozwala stworzyć naturalny efekt bokeh na zdjęciach portretowych. Z przodu znajduje się aparat 13 MP, który umożliwia robienie wyraźnych, naturalnie wyglądających portretów.







Wyświetlacz FHD+ AMOLED DotDisplay

Dzięki wysokiej częstotliwości odświeżania do 90Hz i częstotliwości próbkowania dotyku do 360 Hz, seria Redmi Note 11 daje o wiele przyjemniejsze wrażenia podczas używania - płynniejsze animacje, szybcie przejścia. Rejestruje także bardziej precyzyjne dotknięcia palcem. Seria jest wyposażona w wyświetlacze FHD+ AMOLED DotDisplay z szeroką gamą kolorów DCI-P3 o rozmiarach 6.67 cala (i 6.43 cala. Zapewniają one żywsze kolory i szczegóły, a jednocześnie osiągają jasność aż 1200 nitów, co zapewnia czytelność ekranu nawet w jasnym świetle dziennym.

Wyświetlacz został zamknięty w obudowie o płaskich krawędziach. Dzięki dwóm głośnikom umieszczonym na górze i na dole telefonu, seria Redmi Note 11 oferuje doskonały dźwięk.



Szybkość, szybkość i jeszcze raz szybkość

Model Redmi Note 11 jest wyposażony w procesor Snapdragon 680, zbudowany przy użyciu procesu technologicznego 6 nm, czyli jest wydajny i ma mały apetyt na energię. Wszystkie urządzenia z serii Redmi Note 11 wyposażono w baterię o dużej pojemności 5000 mAh. Redmi Note 11 wykorzystuje szybkie ładowanie 33 W, pozwalające na naładowanie baterii do 100% w około godzinę*.



Ceny i promocje

Redmi Note 11 - 4 GB + 64 GB - 999 PLN (cena promocyjna 799 PLN

Redmi Note 11 4 GB + 128 GB - 1099 (opaska Mi Band Pro w zestawie)

Redmi Note 11 6 GB + 128 GB - 1199 PLN (dostępne wkrótce)

Redmi Note 11S 6 GB + 64 GB - 1199 PLN

Redmi Note 11S 6 GB + 128 GB - 1299 PLN

Redmi Note Pro 6 GB + 64 GB - 1399 PLN

Redmi Note Pro 6 GB + 128 GB - 1499 PLN

Redmi Note Pro 5G 6 GB + 128 GB - 1699 PLN

Redmi Note Pro 5G 8 GB + 128 GB - 1799 PLN













Źródło: Info Prasowe / EntryMedia