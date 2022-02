Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Przy okazji premiery serii smartfonów Redmi Note 11, Xiaomi wprowadza na rynek nowe wersje urządzeń należących do ekosystemu. Mały, cichy i spektakularny – nowa wersja miniprojektora Xiaomi przynosi kilka usprawnień, takich jak cichsza praca i większa ilość wbudowanej pamięci. Projektor jest samodzielnym odtwarzaczem mediów – umożliwia oglądanie filmów i seriali z serwisów streamingowych, treści z internetu, z wewnętrznej pamięci 16 GB lub podłączonego dysku USB. W porównaniu do modelu poprzedniego, Mi Smart Projector 2 umie znacznie więcej – na przykład teraz mamy możliwość korygowania geometrii obrazu w dowolnym planie – poprzednio korekcja keystone dotyczyła tylko poziomu. Projektor łączy się z innymi urządzeniami za pomocą protokołu Bluetooth 5.0, więc nie ma problemu z opóźnieniem dźwięku.







Podobnie jak wersja wcześniejsza, Mi Smart Projector wyświetla obraz z rozdzielczością Full HD, zwiększonym zakresem kolorów HDR 10 i jasnością 500 ANSI lumenów. Źródłem światła jest lampa LED, za generowanie obrazu odpowiada moduł DLP z mikrolusterkami MDM. Małe, ale skuteczne głośniki o mocy 5 W symulują dźwięk przestrzenny Dolby/DTS.



Urządzeniem steruje system operacyjny Android TV 9. Wśród preinstalowanych aplikacji znajdziemy Netflix, możemy zainstalować samodzielnie aplikacje od wszystkich dostawców VOD. Projektor jest lekki (1,3 kg), cichy i poręczny, idealny do dziecięcego pokoju czy na rodzinny wyjazd. W trybie filmowym emituje zaledwie 28 dB(A). Mi Smart Projector 2 wyświetla obraz o przekątnej 60 do 120 cali w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080p).



Cena: 2699 PLN.













Źródło: Info Prasowe / Xiaomi