Genesis Pallad 450 Camo - plecak dla graczy w militarnym stylu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Genesis Pallad 450 Camo to plecak gamingowy na laptopy z ekranami do 15.6”, utrzymany w militarnych barwach. Producent zachwala, że jest to trwała i mocna konstrukcja, wykonana z wodoodpornego materiału. W połączeniu z ergonomicznym tyłem, profilowanymi paskami na ramiona i pasami piersiowym i biodrowym, ma on zapewnić wysoki komfort noszenia i sprawdzić się zarówno w mieście jak i terenie. Genesis Pallad 450 Camo oferuje dwie przegrody główne. Komora na laptop posiada specjalną kieszeń, która ma zabezpieczać go przed przesuwaniem się i wstrząsami.







Z kolei w głównej projektanci przygotowali liczne przegródki, m.in. na myszkę, powerbank czy pozostałe peryferia. Z przodu znalazły się dwie kolejne kieszenie oraz panel z organizerem na akcesoria biurowe. Po bokach do dyspozycji są siatkowe kieszonki.



Całość jest osłonięta klapą zamykaną na klamrę, która ma kolejne dwie kieszenie na dodatkowy sprzęt i linkę ze ściągaczem. Plecak Genesis Pallad 450 Camo ma możliwość kompresji za pomocą regulowanych, bocznych pasów zapinanych na klamry. Z kolei system Molle pozwala na przytwierdzanie dowolnych naszywek, umożliwiając graczowi personalizację plecaka i tym samym jeszcze lepsze wyrażenie siebie.



Cena Genesis Pallad 450 Camo została ustalona na poziomie około 200 PLN.





Dane techniczne:

• model: Pallad 450

• typ plecaka: gamingowy

• materiał: poliester

• maksymalny rozmiar laptopa: 15.6”

• komory główne: 2

- na laptop

- na myszkę, powerbank i pozostałe akcesoria

• kieszenie zewnętrzne: 6

• wymiary: 450 x 300 x 195 mm

• objętość: 28 litrów































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia