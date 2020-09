Genesis Pallad 550 - funkcjonalny plecak dla mobilnego gracza

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Genesis Pallad 550 to plecak dla graczy, który powinien pomieścić 17.3-calowe laptopy z peryferiami. Producent postawił na wodoodporny materiał, który powinien chronić sprzęt przed niesprzyjającymi warunkami pogody. Pallad 550 oferuje dwie komory główne, siedem zewnętrznych kieszeni i multum przegródek. Komora na laptopa ma kieszeń zapobiegającą przesuwaniu się urządzenia i absorbującą wstrząsy. Zawiera ona również dodatkową przegrodę na zewnętrzną klawiaturę i tablet. Druga komora ma pomieścić pozostałe peryferia. Gracze znajdą tu uchwyt na headset oraz oddzielne kieszenie na myszkę, podkładkę, powerbank i inne akcesoria. W przednim panelu znalazł się organizer na klucze, pendrive’y i biurowe drobiazgi.







Plecak dla graczy Genesis Pallad 550 posiada usztywnianą, boczną kieszeń na okulary. Jest też oddzielna przegródka na smartfona, która pozwala na poprowadzenie przewodu zarówno do środka, jak i na zewnątrz plecaka.



Genesis Pallad 550 ma też dwie siatkowe kieszenie na napoje i dwie kolejne na mniejsze akcesoria, zlokalizowane na bocznych ściankach. Z przodu wygospodarowano dodatkową przestrzeń na poręczne przedmioty. Cała konstrukcja jest usztywniana, a producent obiecuje, że ergonomiczny tył zapewni wysoką wygodę noszenia. Plecak ma wkomponowane odblaski poprawiające widoczność na drodze. Boczne paski pozwalają na zmniejszenie gabarytów plecaka, gdy nie jest on w pełni zajęty.



Plecak gamingowy Genesis Pallad 550 właśnie wchodzi do sprzedaży. Jest to najwyższy model w portfolio marki. Producent życzy sobie za niego około 249 PLN.





Dane techniczne:

• model: Pallad 550

• typ plecaka: gamingowy

• materiał: poliester

• maksymalny rozmiar laptopa: 17,3”

• maksymalne obciążenie: 10 kg

• komory główne: 2

- na laptop, klawiaturę i tablet

- na słuchawki, myszkę, podkładkę, powerbank i pozostałe akcesoria

• kieszenie zewnętrzne: 7, w tym:

- usztywniana na okulary

- na smartfon

- na klucze, pendrive i akcesoria biurowe

- dwie siatkowe na napoje

- dwie dodatkowe boczne i przednia

• wymiary: 510 x 345 x 200 mm

































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia