Genesis ZIRCON XIII

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Genesis znana jest z produktów, których cena stanowi świetną równowagę z oferowaną jakością. Miałem z tej "stajni" już niejedną mysz i to co mogę powiedzieć, to świetnie wywiązywały się ze swoich zadań. Bez fajerwerków, ale wytrzymywały bez problemów (z jednym wyjątkiem - po około miesiącu bezprzewodowy model przestał się łączyć z odbiornikiem), świetnie spisując się w codziennej pracy i przy graniu. Tym razem jednak Genesis ma trochę większe ambicje i zaprezentował nam gamingowego gryzonia, który dodatkowo możemy sobie dość mocno spersonalizować. Jest nim ZIRCON XIII, oparty na wysokiej klasy sensorze Pixart PAW3395 (do 26000 DPI), wspomagany funkcją wygładzania ruchu Motion Sync i bezprzewodową łącznością z technologią minimalizowania opóźnień RapidSpeed.





