Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Mysz dla graczy Genesis Zircon 550 to konstrukcja o wadze 90 gramów. Perforowany grzbiet ma ułatwiać wentylację dłoni i eksponować podświetlane logo producenta. Podobnie jak rolka i pas biegnący wokół podstawy, może ono mienić się wszystkimi barwami tęczy, dzięki zastosowaniu diod RGB LED. Prezentowany gryzoń posiada podwójną łączność - przewodową i bezprzewodową z wykorzystaniem pasma 2.4 GHz z niskim opóźnieniem. Do komunikacji służy wówczas nanoodbiornik, który można schować w urządzeniu. Za precyzyjne śledzenie ruchów użytkownika odpowiada sensor PixArt PMW3325. Jego rozdzielczość można regulować w zakresie od 200 do 8000 DPI.







Producent deklaruje, że czujnik radzi sobie z przyspieszeniami 20 G i szybkością do 100 cali na sekundę. Raportowanie odbywa się z częstotliwością 1000 Hz. Wraz z myszką gracz otrzymuje oprogramowanie. Pozwala ono na zmianę funkcji każdego z siedmiu przycisków, tworzenie makr, zmianę nastaw podświetlenia i zapisywanie setów we wbudowanej pamięci w ramach profili.



Mysz Genesis Zircon 550 ma profilowaną obudowę z gumowanymi wstawkami, co ma przełożyć się na pewny chwyt i wygodę podczas długich sesji. Z kolei przełączniki o żywotności do 20 milionów kliknięć powinny zapewnić szybką reakcję i trwałość przez długi czas. W zestawie z urządzeniem znajduje się przewód USB-C niezbędny do pracy w trybie przewodowym i ładowania akumulatora. Ten ostatni ma pozwalać na 80 godzin pracy, a w osiągnięciu takiego wyniku wspiera go tryb automatycznego uśpienia.



Osoby, które chciałyby nabyć mysz Genesis Zircon 550 powinny odłożyć około 200 PLN i poczekać kilka dni, aż pojawi się w polskich sklepach.





































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia