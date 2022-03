Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Testuję dla Was mysz dla graczy Genesis Zircon 550 i powiem, że jestem nią pozytywnie zaskoczony, a tymczasem marka Genesis wypuściła jej limitowaną wersję Genesis Zircon X - 10 Anniversary Edition. Model ten został wyprodukowany z okazji dziesięciolecia firmy i jego posiadaniem cieszyć się będzie mogło tylko tysiąc użytkowników. Zircon X otrzymał sensor optyczny PixArt PMW3370 (19000 DPI / 50G / 400-cali/s). Mysz posiada wbudowany akumulator pozwalający grać bezprzewodowo do 80 godzin pracy, a w zestawie dostaniemy też kabel USB-c, umożliwiający dalsze granie w trakcie ładowania gryzonia. O stanie baterii informować nas będzie kolor podświetlenia rolki oraz logo firmy, a dolny pas okalający chwyt, możemy ustawiać w aplikacji zgodnie ze standardami efektów RGB Prismo. Cena tej limitowanej wersji, to 59.99 EURO / 69.99 USD.



























Źródło: TechPowerUP