Genesis partnerem technologicznym Poznań Game Arena 2022

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Genesis została partnerem technologicznym tegorocznych targów PGA. To już 10. raz, gdy Genesis weźmie udział w poznańskiej imprezie dla graczy. Genesis wystawi stanowisko o łącznej powierzchni aż 260 m². Będzie można je odwiedzić w Hali 7A. Producent potwierdził już, że barwy Genesis reprezentować będą znani influencerzy i przyjaciele marki, w tym m.in. Pavel, Bladii czy Cyfer. Producent zapewnia liczne atrakcje na swoim stoisku. Można liczyć na premiery sprzętu czy konkursy z nagrodami. Ponadto chętni będą mogli skorzystać z bogato wyposażonego pokoju gracza oraz ze specjalnych stref rozrywki.





Marka Genesis jest również sponsorem tytularnym PGA Genesis Cosplay Show 2022. To prestiżowa rywalizacja 20 finalistów konkursu na najlepszy strój postaci z gry, filmu lub szeroko pojętej popkultury. Konkurs od 2014 roku stanowi nieodłączny element targów i za każdym razem przyciąga sporą grupę fanów.



Poznań Game Arena to największe w Polsce i tej części Europy targi gier komputerowych i rozrywki multimedialnej. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 7 - 9 października.













Źródło: Info Prasowe / EntryMedia