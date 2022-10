Kolejna edycja konkursu Xiaomi Explorers - wygraj flagowy smartfon

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Xiaomi zaprasza fanów i sympatyków marki do udziału w kolejnej edycji swojego popularnego i ciekawego konkursu Xiaomi Explorers. Każdy wie, że jeden obraz jest wart więcej niż tysiąc słów, ale nie każdy ma oko do obrazowej opowieści. Dla wszystkich odkrywców ciekawych obrazów, symboli, opowieści, mitów i emocji na fotografiach czeka nie lada gratka. W konkursie Xiaomi Explorers do 9 października (do godz. 23:59:59) czekamy na Wasze interpretacje wyjątkowego zdjęcia wykonanego najnowszym smartfonem Xiaomi: opisy historii wyłaniających się z poszczególnych kadrów, wasze pomysły na historie ukryte w fotografii. Wystarczy je samemu odkryć i dowolnie, lecz barwnie zinterpretować.







Jaką historię widzisz na zdjęciu? Przyjrzyj się detalom i przedstaw swoją interpretację w formie tekstowej

Aby wziąć udział w konkursie Xiaomi Explorers, trzeba uważnie przyjrzeć się zdjęciu zamieszczonym na stronie https://mi-home.pl/event/xiaomiexplorers/. Następnie wymyśleć własną interpretację i opisać ją tak, aby była jak najbardziej atrakcyjna, ciekawa, wciągająca. Swój opis, czyli interpretację historii ze zdjęcia, należy zamieścić we własnym nowym, oddzielnym poście na polskim forum Xiaomi Community, a po ich publikacji link do tego opisu zamieścić w komentarzach do tego głównego wątku konkursowego na tym forum. W konkursie można zgłosić tylko jedną odpowiedź. Na stronie konkursowej znajdziecie szczegółowy regulamin i zasady uczestnictwa.













Źródło: Info Prasowe / Xiaomi