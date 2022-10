ASUS Republic of Gamers przedstawia Strix G35CA

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ASUS Republic of Gamers (ROG) prezentuje Strix G35CA, komputer dla graczy nowej generacji z systemem Windows 11, wyposażony w najnowsze procesory Intel Core 13. generacji oraz maksymalnie kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3090. Konstrukcja oparta została o płytę główną wyposażoną w najnowszy chipset Intel Z790 - solidnej platformie z obsługą pamięci DDR5, PCI Express (PCIe) 4.0 i WiFi 6E, gwarantującej, że model G35CA będzie wydajną maszyną do gier przez długie lata. Komputery z serii ROG Strix od zawsze były projektowane z myślą o zapewnieniu najwyższej wydajności w grach. Model ROG Strix G35CA nie jest wyjątkiem od tej reguły. Sprzęt wyposażony został w 24-rdzeniowy i 32-wątkowy procesor Intel Core i9-13900KF - zbudowany w oparciu o architekturę Intel Raptor Lake, która wykorzystuje połączenie zarówno wysokowydajnych jak i energooszczędnych rdzeni.







Procesor ten został zoptymalizowany pod kątem pracy z systemem Windows 11 i może inteligentnie przydzielać zadania pomiędzy poszczególnymi rdzeniami, w celu utrzymania wysokiej wydajności bez utraty efektywności energetycznej, zapewniając tym samym najlepsze wrażenia z cyfrowej rozrywki. Natomiast maksymalne taktowanie procesora wynoszące do 5,8 GHz sprawia, iż jest on oczywistym wyborem dla graczy, którzy poszukują najlepszego sprzętu.



Flagowa karta graficzna

Potężny procesor zasługuje na towarzystwo flagowego układu graficznego, dlatego też modele G35CA mogą być wyposażone maksymalnie w kartę NVIDIA GeForce RTX 3090. Dzięki 24 GB ultraszybkiej pamięci wideo GDDR6X, gracz może podkręcić ustawienia tekstur w grach do maksimum zachowując przy tym jeszcze mnóstwo wolnej pamięci. Dzięki wydajnym rdzeniom RTX i Tensor, GeForce RTX 3090 wspiera technologię ray-tracingu jak też ultrawydajne kodowanie wideo, z którego skorzystają wszyscy Ci gracze, którzy chcą streamować i pochwalić się swoją rozgrywką. Strix G35CA to komputer stacjonarny, który potrafi wszystko.



Sprzęt nowej generacji

G35CA to nie tylko najnowszy procesor i układ graficzny. ASUS nie zapomniał też o innych kluczowych komponentach sprzętu. Najnowszy model to też obsługa do maksymalnie 64 GB szybkiej pamięci 4800 MHz DDR5. Połączenie ogromnej pojemności z bardzo dużą prędkością sprawia, że G35CA bez problemu obsłuży nawet najbardziej intensywne projekty związane z wielozadaniowością, czy też tworzeniem treści.



Gracze posiadający bogatą kolekcję gier mają do dyspozycji dwa dyski SSD o pojemności 1 TB oraz dwa dyski twarde o pojemności 2 TB. Obsługa urządzeń standardu PCIe 4.0 pozwala uwolnić pełną przepustowość karty GeForce RTX 3090 i dodatkowych kart rozszerzeń PCIe 4.0, z pełną wsteczną kompatybilnością dla urządzeń PCIe 3.0.



Urządzenie obsługuje również najnowszy standard WiFi 6E, odblokowując zupełnie nowe pasmo sieci bezprzewodowej (na terenie obsługiwanych krajów). Dla użytkowników bez możliwości połączenia z WiFi 6E zapewniono również pełne wsparcie dla istniejących protokołów bezprzewodowych, dzięki czemu będą oni mogli być w stałym kontakcie z siecią.































Źródło: Info Prasowe / ASUS