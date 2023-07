Gigabyte AORUS M6 - bezprzewodowa mysz dla graczy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Gigabyte postanowiło wydać nową wersję myszki dla graczy, która ma zapewnić nam najwyższe możliwe plusy z "bezogonkowej" technologii radiowej 2.4 GHz w najnowszych standardach. Model AORUS M6 ma opóźnienie sięgające zaledwie 1 ms, co z czułością sensora optycznego 26000 DPI, akceleracji na poziomie 50G, śledzenia 650 IPS oraz możliwości ustawienia wartości DPI co 50 jednostek, da nam niezwykle precyzyjne narzędzie do wirtualnych walk, akcji i zabójstw. Ta wyposażona w akumulator mysz, waży zaledwie 74 gram, a ładowanie ma nam wystarczyć na maksymalnie 74 godziny grania. Kiedy gryzoń uzna, że już czas na "karmienie", powiadomi nas o tym za pomocą efektów świetlnych. Produkt otrzymał certyfikat NVIDIA Reflex, przyznawany najszybszym urządzeniom tego typu, a iluminacja jest zgodna z większością technologii RGB Lighting. Ile będzie kosztować Gigabyte AORUS M6, jeszcze nie podano.





















Źródło: TechPowerUP