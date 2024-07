Gigabyte C500 Panoramic Stealth

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Gigabyte wprowadziło do swojej oferty nową obudowę dla użytkowników, którzy lubią patrzeć na podzespoły swojego komputera. Model C500 Panoramic Stealth zgodnie z nazwą, wyposażono w panoramiczną szybę (front/bok), która otwiera nam "okno" na 270 stopni, więc będzie można dostrzec niemal wszystko w naszym PeCecie. W standardzie otrzymujemy cztery podświetlane wentylatory 120mm, a na górze przygotowano miejsca na trzy kolejne wiatraczki lub chłodnicę AIO (max 360 mm). W obudowie zmieścimy coolery wieżowe o wysokości do 176 mm, karty graficzne o długości 410 mm i zasilacz do 200 mm. Prócz tego znalazło się dedykowane miejsce na trzy dyski 2.5" SSD i dwa magazyny 3.5" HDD. Ceny nie podano.































źródło: TechPowerUP