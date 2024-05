Girls und Panzer powraca do World of Tanks

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na graczy World of Tanks czeka nie lada gratka, ponieważ przebojowa seria anime Girls und Panzer powraca do gry, tym razem z jeszcze większą dawką zawartości. Od 16 do 31 maja czołgiści będą mogli skorzystać z doświadczenia trzech znanych załóg. Do legendarnej drużyny Ankou Żeńskiego Liceum Oarai dołączą dwie kolejne drużyny z innych szkół pielęgnujących sztukę sensha-dō: Żeńskie Liceum Kuromorimine i Liceum Jatkosota. Oprócz Pz.Kpfw. IV Ausf. H Ankou, gracze będą mogli zdobyć nowe pojazdy premium inspirowane uniwersum Girls und Panzer: Tiger II Kuromorimine i BT-42 Jatkosota HS.







Tiger II Kuromorimine zajmuje zaszczytne miejsce w arsenale sensha-dō Liceum Dziewcząt Kuromorimine. Jego przerażające działo, zdolne do zadawania druzgocących obrażeń, i solidny pancerz sprawiają, że doskonale nadaje się do podejścia Nishizumi do czołgów - z naciskiem na precyzyjny atak i nieprzeniknioną obronę - w którym Kuromorimine wiedzie prym. Tiger II był integralną częścią postępów Kuromorimine w 63. Krajowym Turnieju Licealnym Sensha-dō, a pod dowództwem Eriki Itsumi odegrał także kluczową rolę w porażce Kuromorimine z Ōarai w finale.



Kompaktowy BT-42 Jatkosota HS mieści trzyosobową załogę: dowódczyni Mika, ładownicza Aki i kierowczyni Mikko w drużynie sensha-dō liceum Jatkosota. BT-42 jest najskuteczniejszy podczas walki przy porywającej melodii kantele Säkkijärven Polkka, ale wyróżnia się także w walce w zwarciu, gdzie jako haubica wysokiego kalibru może naprawdę zabłysnąć. Chwila chwały BT-42 nadeszła podczas bitwy o Ōarai, kiedy jego zawieszenie Christie pozwoliło mu działać nawet bez gąsienic i bohatersko zlikwidować pluton M26 Pershingów z drużyny uniwersyteckiej All-Stars.



Postacie z Girls und Panzer wnoszą na pole bitwy swoje żywiołowe osobowości, z niestandardowymi ścieżkami głosowymi zapewnionymi przez oryginalne aktorki głosowe. Obejmuje to całą drużynę Ankou z Liceum Dziewcząt Ōarai (Miho Nishizumi, Saori Takebe, Hana Isuzu, Yukari Akiyama i Mako Reizei), Erikę Itsumi z Liceum Dziewcząt Kuromorimine oraz Drużynę Liceum Jatkosota (Mika, Aki i Mikko). Gracze mogą dopasować się do swojego ulubionego lidera drużyny sensha-dō, wykonywać misje i rekrutować preferowaną postać jako dowódczynię pojazdu.



Czołgiści będą mieli również dostęp do rozszerzonego zestawu elementów personalizacji 2D, w tym emblematów, napisów i naklejek reprezentujących szkoły i drużyny z uniwersum Girls und Panzer, unikalnego regulowanego stylu Ōarai, dwóch nowych stylów 2D liceów Kuromorimine i Jatkosota oraz kolekcji naklejek w stylu chibi i pin-up przedstawiających liderów każdej szkoły. Dodatkowo, wszyscy gracze mogą brać udział w specjalnych misjach, które nagradzają ich różnymi przedmiotami związanymi z GuP, w tym szczególnie pożądanymi, takimi jak dowódczynie Miho, Mika i Erika. Wystarczy wybrać łańcuch misji bojowych dla bohaterki, którą chcą otrzymać.



źródło: Info Prasowe - Wargaming