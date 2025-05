Globalna premiera smartfonów z serii realme GT

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme oficjalnie ogłosiło globalną premierę serii GT 7. Najnowsze flagowe smartfony realne zostaną zaprezentowane w Paryżu 27 maja 2025 roku. W 2024 r. udział realme w europejskim rynku smartfonów znacznie wzrósł – to 32% rok do roku w IV kwartale – głównie w Europie Zachodniej. Marka utrzymuje się na poziomie Top 4 w Europie Środkowej i Wschodniej pod względem udziału w rynku (Counterpoint Research Market Monitor Service, 2023–2024), a także zamierza osiągnąć wynik ponad 10 milionów rocznej sprzedaży w ciągu najbliższych trzech lat. Na targach MWC 2025 realme ogłosiło trzyletnią strategię dotyczącą podwojenia globalnej bazy użytkowników i wejścia na rynek high-end, a nadchodząca premiera serii realme GT 7 jest kluczowym elementem w tym planie.







Pogromca flagowców 2025 roku: niekończąca się moc

Seria GT konsekwentnie pozycjonuje się w kwestii flagowej wydajności AI i zapewnia przełomowe rozwiązania w każdym kolejnym urządzeniu. GT 7 Pro to pierwszy w Europie smartfon wyposażony w procesor Snapdragon 8 Elite, a jego poprzednik – model realme GT 6, zaprezentowany podczas premiery w Mediolanie – był pierwszym urządzeniem na wielu rynkach, który bazował na chipie Snapdragon 8s Gen 3, wzbogaconym o zaawansowane funkcje AI. Seria realme GT 7, opisywana jako „zabójca flagowców 2025 roku”, kładzie nacisk na „niekończącą się moc”.



Wprowadzenie grafenu w projektowaniu smartfonów

W urządzeniach z serii realme GT 7 zastosowano pierwszą w branży grafenową powłokę IceSense – przełomowe rozwiązanie termiczne wykorzystujące grafen – najnowocześniejszy materiał laboratoryjny o 10-krotnie wyższej przewodności cieplnej niż konwencjonalne folie grafitowe. Jest on zintegrowany z tylną obudową telefonu i umożliwia ultrawydajne rozpraszanie ciepła w zakresie 360°. Do tej pory realme nie ujawniło szczegółów, jednak smartfony z serii GT 7 zapewnią konsumentom wiele niespodzianek w kluczowych obszarach, takich jak: wydajność, czas pracy baterii, design i fotografia mobilna.



Smartfon będzie dostępny w dwóch unikalnych kolorach, niebieskim IceSense Blue i czarnym IceSense Black.











źródło: Info Prasowe - realmy