Razer Basilisk Mobile oraz Razer Joro - nowe, mobilne peryferia dla graczy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer zaprezentował dwa nowe urządzenia zaprojektowane specjalnie dla graczy mobilnych: mysz Razer Basilisk Mobile oraz klawiaturę Razer Joro. To kompaktowe, lekkie i bogate w funkcje akcesoria, które zapewniają najwyższą jakość rozgrywki, niezależnie od tego gdzie z nich korzystasz. Nowa wersja popularnej myszy Basilisk to propozycja dla tych, którzy nie chcą wybierać między mobilnością a komfortem. Mysz waży jedynie 76 gramów, a jej kompaktowy, ergonomiczny kształt świetnie sprawdza się zarówno w graniu, jak i pracy. Dzięki potrójnemu trybowi łączności (w tym bezprzewodowemu Razer HyperSpeed) oraz baterii działającej nawet do 105 godzin, gracze mogą cieszyć się płynną rozgrywką bez opóźnień – gdziekolwiek są.







Mysz oferuje aż 10 programowalnych przycisków i nową funkcję AI Prompt Master, która umożliwia korzystanie z inteligentnych skrótów i szybszego wyszukiwania w grze. Czujnik optyczny Razer Focus X 18K zapewnia dokładność na poziomie 99,4%, a przełączniki optyczne trzeciej generacji wytrzymują do 90 milionów kliknięć. Razer HyperScroll z funkcją 4-kierunkowego przewijania umożliwia szybkie przeglądanie treści (tryb Free-Spin) lub precyzyjne przewijanie (Tactile Cycling).





Razer Joro – ultramobilna klawiatura gamingowa

Razer Joro to najlżejsza i najcieńsza klawiatura w historii marki – waży zaledwie 374 gramy i ma tylko 16.5 mm grubości. Kompaktowa konstrukcja zawiera pełen rząd funkcyjny oraz strzałki, a niski profil klawiszy zapewnia ergonomiczne ułożenie dłoni, co zmniejsza zmęczenie nawet podczas wielogodzinnego grania lub pracy. Razer Joro jest kompatybilna z urządzeniami Apple – zawiera dodatkowe oznaczenia na klawiszach dla macOS, iPadOS i iOS. Klawisz Microsoft Copilot zapewnia szybki dostęp do asystenta AI w systemie Windows. Klawiatura umożliwia bezprzewodowe łączenie z trzema urządzeniami jednocześnie przez Bluetooth 5.0. Bateria wystarcza nawet na 1800 godzin pracy. Dodatkowo klawiatura oferuje podświetlenie Razer Chroma RGB z możliwością wyboru spośród 16.8 miliona kolorów.



Klawiatura oferuje:

- wytrzymałe klawisze z powłoką UV,

- pełną personalizację za sprawą Razer Synapse 4 – makra, skróty, tryb Hypershift,

- szybkie i precyzyjne działanie dzięki mechanizmowi Razer Snap Tap​.





Razer Synapse dla Mac już dostępny w wersji testowej

Razer ogłosił także wersję testową Razer Synapse dla Mac. Użytkownicy macOS mogą teraz korzystać z takich funkcji jak tworzenie makr, Snap Tap czy konfiguracja podświetlenia RGB – znanych wcześniej tylko z wersji na Windows. Oprogramowanie obsługuje 17 urządzeń, w tym nową klawiaturę Razer Joro, mysz Razer Viper V3 Pro oraz klawiaturę BlackWidow V4 Pro 75%.





Ceny i dostępność

Razer Basilisk Mobile - 99.99 EURO

Razer Joro - 129.99 EURO



Produkty dostępne od 8 maja 2025 r. na Razer.com i w sklepach RazerStores.





























źródło: Info Prasowe - Razer